Wie kommt die Doppelgemeinde durch die Pandemie? Dass sich der Alltag aller stark verändert hat, ist klar. Aber wie genau das im Einzelnen aussieht, weiß man oft nicht. In der Serie "Ein Ort in der Pandemie" fragt die RNZ bei Akteuren in Edingen-Neckarhausen nach. Zuletzt haben TVE und FC Viktoria geschildert, wie es um die Vereine steht. Aber auch das Rathaus gehört zur Gemeinde. Dort hat sich gerade im Ordnungsamt einiges verändert.