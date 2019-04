Weinheim. (web) Die Befürworter und Gegner eines Gewerbegebiets in der "Hinteren Mult" stehen nur wenige Schritte voneinander entfernt. Die einen haben den Ratsaal am Mittwochabend zufrieden verlassen, die anderen ernüchtert. "Ich bin froh, dass der Bebauungsplan in die Offenlage gegangen ist, aber bis zum Satzungsbeschluss ist es noch ein ganzes Stück Weg", sagt Dirk Ahlheim. Er ist Sprecher der Unternehmer aus der Interessengemeinschaft "Hintere Mult".

Zuvor hat der Gemeinderat das Bebauungsplanverfahren, welches die 11,36 Hektar Ackerland in ein Gewerbegebiet umwandeln soll, mit großer Mehrheit beschlossen. Auch die Vertagungsanträge sind klar gescheitert. "Eine Vertagung hätte die Qualität des Beschlusses nicht beeinflusst, sondern nur weitere emotionale Diskussionen erzeugt", so Ahlheim.

Die Vertreter der Schutzgemeinschaft "Hintere Mult" beachten ihn nicht. "Man bekommt die Stimmungen ja im Vorfeld mit, daher war das Sitzungsergebnis nicht überraschend", so Sprecher Thomas Bosch. Aus seiner Sicht hatten die Argumente der Kritiker eines Gewerbegebiets in der "Hinteren Mult" kaum eine Chance: "Wer ernsthaft gefragt hat, was uns Unternehmen wie B&S bringen, wurde wie ein Provokateur behandelt. Zahlen, die man nachlesen kann, spielten keine Rolle." Das sieht Ahlheim anders: "Natürlich kann man Unternehmer fragen, mit wie viel Gewinn sie rechnen. Aber Stadträte wollen eine Garantie - und die gibt es nicht."

Das Thema "Hintere Mult" ist am Mittwoch im Gemeinderat im Grunde genommen zwei Mal diskutiert worden. Zunächst zu Beginn der Sitzung, als die Weinheimer Liste (WL) beantragt, den Tagesordnungspunkt abzusetzen. CDU, Freie Wähler und SPD halten Gegenrede: "Wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht vor irgendeinen Karren spannen lassen", so SPD-Mann Daniel Schwöbel.

FDP und GAL unterstützen den Vertagungsantrag. "Das Thema ’Hintere Mult’ ruft enorme Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung hervor, Betroffene werden als Verlierer aus dem Verfahren hervorgehen", plädiert Uli Sckerl (GAL) für eine erneute, kompromissorientierte Vorberatung. Die Linke ist gespalten. Carsten Labudda votiert für, Matthias Hördt gegen das Gewerbegebiet. "Wenn es in einem der Unternehmens Probleme gibt, sollte man diese möglichst im Gespräch lösen", bezieht sich Labudda auf eine Diskussion zu den dortigen Arbeitsbedingungen: "Deshalb kann man aber nicht das ganze Projekt ausbremsen."

Die Fraktionen bleiben auch im Verlauf der inhaltlichen Debatte ihrer jeweiligen Linie treu. Die FDP versucht, eine (viel kleinere) Teilentwicklung des Ackerlands durchsetzen. Michael Lehner (WL) fragt OB Heiner Bernhard über den Nutzen des erweiterungswilligen Filterherstellers B&S aus - was der Angesprochene als "kalkulierte Provokation" empfindet: Lehner hätte sich bei einer Firmenbegehung informieren könne. Am Ende geht der Bebauungsplan in die Offenlage. Definitiv geplant ist aber, die Betroffenen zum Hearing zu bitten. In welcher Form dies stattfinden soll, sei aber noch nicht geklärt, so Stadtsprecher Roland Kern gestern.