Von Günther Grosch

Weinheim. "Wir wollen die emotionale Auseinandersetzung der letzten Wochen wieder auf eine sachliche Ebene zurückführen und zu einer einvernehmlichen und für alle verträglichen Lösung kommen": Für OB Heiner Bernhard, den Ersten Bürgermeister Torsten Fetzner und Kastor Höhn vom Amt für Stadtentwicklung ging es beim gestrigen Pressegespräch um eine "Deeskalation" und Entschärfung der "zunehmend unfairer" gewordenen Auseinandersetzung.

Am Mittwoch, 18. April, beschäftigt sich der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung mit dem Offenlagebeschluss für den Bebauungsplan "Hintere Mult". Dabei geht es um eine Fläche von 11,4 Hektar, von denen 9,3 Hektar einer Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes für mehrere ansässige Betriebe zugutekommen sollen. Die Gegner einer solchen Ausweitung sammeln sich um die "Schutzgemeinschaft Hintere Mult", Angehörige des Vereins "Landerlebnis Weinheim" sowie die Bürgerinitiative "Schützt die Breitwiesen".

Landwirte würden durch die Erweiterung des Baugebiets wertvolles Ackerland verlieren und zum Teil sogar in ihrer Existenz bedroht; ihre Felder würden zugunsten von Gewerbe "verramscht", Gewerbebetriebe könnten "sich Rosinen herauspicken", indem sie mit Abwanderung drohten: So lauten die zuletzt auch bei einem "Mahnfeuer" geäußerten Vorwürfe der Bebauungsgegner. Von einem "Durchregieren" und "Plattmachen wollen" der Verwaltung war die Rede, von Nichtbeachtung des Bürgerwillens durch die "Schlossherren" im Rathaus.

Was von Bernhard, Fetzner und Höhn nun aufs Entschiedenste zurückgewiesen wurde. Ob frühzeitige Beteiligung, Aufstellungs-, Satzungs-, Abwägungs- und Feststellungs- bis hin zum Offenlagebeschluss: Bei den jeweils notwendigen "Etappenbeschlüssen" sei stets der Gemeinderat Herr des Verfahrens, dem von Verwaltungsseite aus nichts vorenthalten werde. Darüber hinaus trage das Verfahren ein hohes Maß an Transparenz und Mitwirkung aller Beteiligten, von Einzelgesprächen mit den Betroffenen bis hin zu einer mehrstündigen Öffentlichkeitsveranstaltung. Fetzner: "Jeder, der dies wollte, kam zu Wort." Auch die Bürgerinitiative hatte bei der Öffentlichkeitsveranstaltung Gelegenheit, ihr Statement abzugeben. Die Verwaltung gehe weit über das hinaus, was vom Gesetzgeber verlangt werde, so OB Bernhard.

So werde dem Gemeinderat für den 18. April als Anlage zu seinem von der Verwaltung beantragten Offenlagebeschluss auch ein 170-seitiges Dokument vorgelegt, indem alle erhobenen Einwände, Anregungen und Bedenken unter anderem zur zulässigen Art der Nutzung bewertet wurden: "Hier wird von niemandem durchregiert, nichts platt gemacht und auch nichts übers Knie gebrochen", sagte Bernhard.

Auch die drei Landwirte, von denen sich zwei in ihrer Existenz bedroht fühlen, hätten mit ihm Gespräche über die Bereitstellung möglicher Ersatzflächen geführt, sagte Fetzner: "Und jetzt behaupten sie, dass diese Gespräche nicht stattgefunden hätten." Die Stadt könne Ersatzflächen gleicher Größe "in der Ebene" und auf Weinheimer Gemarkung liegend zur Verfügung stellen, stellte Fetzner klar.

Als Einschränkung müssten die Landwirte lediglich eine längere Fahrstrecke als bisher zurücklegen, um diese Ackerflächen zu erreichen. Auf keinen Fall aber wolle die Verwaltung, dass irgendein Betrieb in wirtschaftliche Not gerate oder sich in seiner Existenz bedroht fühlen müsse. Auf der anderen Seite stünden die konkreten Erweiterungswünsche der hier ansässigen Betriebe.

Wenn man diese nicht erfüllen könne, brauche man auch nirgendwo anders mehr Gebiete auszuweisen. Kritik äußerte Fetzner an der Haltung der Bürgerinitiative. Auch auf mehrfache Gesprächsangebote hin habe die Verwaltung keine Antwort erhalten. Entschieden wies die Ratsspitze zudem geäußerte "pauschale Vorwürfe der Lüge" zurück. "Wer die Verwaltung öffentlich der Lüge bezichtigt, hat kein wirkliches Gesprächsinteresse."

Den Vorwurf, die Stadt halte sich nicht an den Flächennutzungsplan (FNP) und das Gewerbeflächen-Entwicklungskonzept, entkräftete Kastor Höhn vom Amt für Stadtentwicklung. Bereits im Flächennutzungsplan von 1986 sei das heutige Gewerbegebiet an der Olbrichtstraße vorgesehen gewesen. Mit dem FNP von 2004 wurde auch die Hintere Mult als potenzielle gewerbliche Baufläche aufgenommen. Dass sich in der direkten Nachbarschaft des Wohngebiets Gewerbe ansiedelt, sei also erkennbar gewesen.