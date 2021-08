Von Philipp Weber

Weinheim. Als sich Rudolf Large dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) anschloss, war er gerade mal 15 Jahre alt. Seitdem hat er sich in vielen Funktionen für die Hilfsorganisation engagiert, heute ist er Präsidiumsmitglied des DRK-Kreisverbands Mannheim und aktiver Rettungssanitäter in der Bereitschaft Weinheim. Erst am vergangenen Sonntag ist er von einem einwöchigen Einsatz im Ahrtal zurückgekehrt. Dort half der Professor an der Universität Stuttgart und Lehrstuhlinhaber für Logistik- und Beschaffungsmanagement elf Stunden pro Tag dabei, die zwölf Feldküchen am Laufen zu halten, die nach wie vor bis zu 13.000 Menschen mit Nahrung versorgen. Im RNZ-Interview schildert er seine Eindrücke und berichtet von seiner Arbeit.

Herr Large, wenn Sie die Situation im Ahrtal in einer kurzen SMS beschreiben müssten: Was würden Sie ins Handy eintippen?

Erschütternd. Das ist ein guter Begriff. Zunächst aber muss ich dazu sagen, dass ich von den Hochwasserschäden vergleichsweise wenig gesehen habe. Ich war im Versorgungszentrum in Grafschaft eingesetzt, einige Kilometer oberhalb von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Untergebracht war ich in Ahrweiler. Dort hat mich persönlich überrascht, dass wirklich nur ein flussnaher Streifen Land von den heftigsten Zerstörungen betroffen war. Fast nebenan herrscht beinahe Normalität. Man kann noch immer erkennen, wie hoch das Wasser stand – und das erschüttert.

Grafschaft liegt ja an einer Berg- und Talstraße kurz vor der Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und der Region Bonn in Nordrhein-Westfalen...

...und man kennt diese Gegend vor allem dank der Firma Haribo. Das Versorgungszentrum liegt tatsächlich auf dem Firmenparkplatz. Es handelt sich um eine eingezäunte Zeltstadt, in der 150 bis 160 Menschen arbeiten. Dort unterhält das DRK zwölf Feldküchen, also vereinfacht gesprochen Anhänger, auf denen mehrere Kessel montiert sind. So viele Feldküchen auf einem Platz habe ich übrigens noch nie zuvor gesehen. Die Mengen sind entsprechend groß. Wir haben zum Beispiel zwei Tonnen Fleisch für eine Mahlzeit mit Gulasch eingeplant.

Worin genau bestand dabei Ihre Aufgabe?

Ich habe mich auf einen Aufruf des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg gemeldet, der wiederum auf Anfragen des Bundesverbands reagiert. Zunächst hieß es, dass ausgebildete DRK-Zugführer zur Stabsunterstützung gesucht werden. Zur Erklärung: Ein Zug ist eine Einsatzeinheit innerhalb des DRK. Der zum Kreisverband Mannheim zählende Ortsverein Weinheim stellt Personal für die vierte Einsatzeinheit des Rhein-Neckar-Kreises. Ich habe mich Anfang August für die Woche ab dem 15. August gemeldet, weil die Prüfungsphase an der Uni erst am 13. endete. Am 12. August erhielt ich dann den Einsatzauftrag.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Leiter des Versorgungszentrums ein Kamerad ist, den ich schon seit vielen Jahren kenne. Er wusste um meinen hauptberuflichen Schwerpunkt und bat mich, die Logistik ein Stück weit zu reorganisieren. Aber es war bei Weitem nicht nur Kopfarbeit. Ich habe etliche Paletten geschoben und Kartons geschleppt, bis zu elf Stunden am Tag (lacht). Ich war aber nicht der einzige Helfer vom Kreisverband. Wir haben zum Beispiel am Flugplatz Mendig eine Führungsgruppe für die Psychosoziale Notfallversorgung gestellt. Mit mir in Grafschaft waren gleichzeitig drei weitere Kameradinnen und Kameraden in der Küche und als Fahrer eingesetzt.

Wie ist die Stimmung unter den Betroffenen? Überwiegt Hoffnung oder Resignation?

Das kann ich nur indirekt wiedergeben. Von dem Versorgungszentrum aus steuern Tag für Tag 20 Wagen die 30 Verpflegungsstationen im Katastrophengebiet an. Mit diesen Kräften habe ich gesprochen, zum Beispiel mit Kameraden aus unserem Heidelberger Nachbarverband. Ihr Eindruck ist, dass die Stimmungslage gemischt ist. Einige Menschen wirken noch sehr traumatisiert, deshalb werden die Helfer der Psychosozialen Notfallversorgung auch weiter dringend benötigt. Andere sind aus dem Gröbsten raus und wollen jetzt zupacken. Auch der Zustand der betroffenen Häuser ist sehr unterschiedlich. An einigen ist schon viel repariert worden, andere sehen noch so aus wie nach der Nacht auf den 15. Juli. Es gibt aber auch Gebäude und sogar Schulen, die wohl nie mehr in Betrieb gehen.

In den letzten Wochen war viel zu lesen von Problemen bei der Abstimmung von Behörden mit institutionellen und privaten Helfern. Sie waren an einer der Schnittstellen.

Trotzdem kann ich nur schildern, was ich gesehen habe. Und das war meines Erachtens sehr positiv. Der Zustrom an Helfern wurde vor Ort sinnvoll kanalisiert. Quasi um die Ecke war zum Beispiel ein Sammelpunkt für freie Helfer. Das sind unter anderem Menschen, die schwere Maschinen bedienen können, weil sie in der Baubranche oder der Landwirtschaft arbeiten. Im Versorgungszentrum waren jedoch nur die eingeteilten Kräfte des DRK im Einsatz. Lassen Sie mich aber noch eines dazu sagen: Unter den Rotkreuzlern, die ja aus ganz Deutschland angereist kommen, herrschte eine ganz besondere Atmosphäre. Man bewegt etwas gemeinsam, alle sind Kameraden, man duzt jede und jeden. Ich bin seit 1977 im DRK, aber ich war trotzdem überrascht, wie vielfältig die Organisation ist. Und es war schon etwas Besonderes, Kameraden von der Berg- oder der Wasserwacht zu treffen.

Können Sie sagen, wer die – je nach Wochentag und Aufkommen – 8000 bis 13.000 Mahlzeiten aus den Feldküchen letztlich bekommen hat?

Das sind prinzipiell zwei große Gruppen. Primär sollen natürlich Hochwasser-Betroffene profitieren, in deren Wohnungen nach wie vor kein Essen zubereitet werden kann. Und dann müssen die Einsatzkräfte der verschiedenen Hilfsorganisationen verpflegt werden. Neben dem DRK zum Beispiel die Aktiven vom Technischen Hilfswerk. Aber auch andere Helfer können sich versorgen lassen, wir fragen niemanden nach einem Ausweis. Insgesamt ist das nur mit harter Arbeit aller möglich. Ich selbst hatte noch die angenehmeren Schichten tagsüber. Die Feldküchen gehen – je nachdem, welche Mahlzeiten geplant sind und wie die Garzeiten sind – zum Teil schon um 3 Uhr morgens in Betrieb. Die Logistik stellt dafür die kommissionierten Lebensmittel bereits ab 1.30 Uhr bereit. Ab 7 Uhr wird das warme Essen abgefüllt und die Kaltverpflegung gerichtet. Das sind in der Tat imposante Dimensionen.

Ist das auch ein Grund dafür, dass Sie eher davon abraten, allzu spontan zu helfen?

Zunächst bin ich hier sehr vorsichtig. Hilfsbereitschaft ist eine wichtige Tugend, die ich in keiner Weise ins Negative ziehen will. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, Geld zu spenden. Sachspenden ergeben vor allem dann Sinn, wenn Kontakt zu Menschen besteht, die ganz bestimmte Ausrüstungsgegenstände benötigen. Ein schönes Beispiel dafür ist ja die Aktion von Weinheimer Gastwirten für Kollegen im Ahrtal. Sonst gehen Sachspenden wohl schnell am Bedarf vorbei. Kleinmengen helfen zum Beispiel wenig, weil wir in der Feldküche keine verschiedenen Lebensmittel in die Großkessel schütten können und dürfen. Und Flutopfern ohne Küche bringen Konserven auch nichts: Viele Supermärkte in der Gegend haben ja längst wieder offen, es fehlt an Strom, Wasserversorgung und funktionierenden Küchen.

Wie ist es mit Menschen, die gern persönlich Hand anlegen?

Auch hier will ich nicht pauschalisieren, zumal die Hilfsbereitschaft vor Ort – wie gesagt – inzwischen gut kanalisiert wird. Man sollte jedoch auf keinen Fall direkt nach einer Flut im eigenen Auto in Katastrophengebiete reisen. Wer keine Fachkraft ist, gefährdet sich dabei am Ende noch selbst. Aber auch wir Einsatzkräfte rücken nicht ohne vorherigen Befehl aus. Der Kreisverband Mannheim wurde übrigens schon in der Nacht auf den 15. Juli alarmiert. Unser Weinheimer Ortsverbandsvorsitzender Robin Stockmann und ein weiterer Kamerad zählten zu der Kolonne, die sich in Bruchsal gesammelt hat und dann mit rund 100 Krankentransportwagen aufgebrochen ist.

Wie geht es denn in den kommenden Wochen und Monaten weiter?

Das konnte mir selbst unser hauptamtlicher Einsatzleiter in der Zeltstadt nicht sagen. Ziemlich sicher ist, dass das Modell Feldküche bei Eis und Schnee so nicht funktioniert. Besteht weiterhin Bedarf, wird man den Verpflegungsbetrieb eher in Großküchen verlegen müssen. Davor macht man sich zumeist auf die Suche nach entsprechenden Einrichtungen, die aus verschiedenen Gründen im Moment nicht in Betrieb sind. Was die Gesamtschau betrifft, kann so ein Einsatzgeschehen sehr lang anhalten. Der Einsatzleiter erzählte mir, dass er in einem anderen Fall viereinhalb Jahre vor Ort gearbeitet hat. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die vielen Arbeitgeber erwähnen, die sich seit dem 15. Juli kulant gezeigt haben gegenüber den ehrenamtlichen DRKlern. Das gilt nicht nur – wie in meinem Fall – für größere Brötchengeber, sondern in besonderem Maß auch für kleinere Betriebe, die trotz Lohnersatz jede Frau und jeden Mann vor Ort brauchen.

Sie haben sich von 59 Lebensjahren 44 beim DRK engagiert. Was treibt Sie persönlich an?

Wenn ich ganz weit zurückblicke, bin ich einfach über Freunde zum Jugendrotkreuz in Mannheim-Friedrichsfeld gekommen. Wie das halt so ist mit 15 Jahren (lacht). Ich war dann im Sanitätsdienst und habe früh den Gruppenführer gemacht. Je nach Lebenslage habe ich mich mal stärker, mal schwächer eingebracht. In den intensiven Jahren war ich unter anderem Ortsvereinsvorsitzender in Weinheim und Vizepräsident beim Kreisverband. Am Sanitätsdienst, der mein eigentlicher Schwerpunkt ist und für den ich auch die Ausbildung habe, fasziniert mich die Arbeit am Menschen. Das empfinde ich im ideellen Sinn als sehr bereichernd.