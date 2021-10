Richard May hat dank der Spendengelder 95 Säcke voller Lebensmittel und Hygieneartikel für die Kinderhäuser in Kathmandu und Sankhu besorgen können. Foto: privat

Von Annette Steininger

Hirschberg/Kathmandu. Er hat es tatsächlich gemacht: Nach nur kurzer Vorbereitungszeit fliegt Richard May, Vorsitzender des Laufsportvereins Leutershausen und unermüdlich im Einsatz, um Nepalesen zu helfen, Ende August nach Kathmandu. Seit Mitte August ist die Einreise nach Nepal unter schwierigen Bedingungen wieder möglich. Nepal wird nach wie vor als Hochrisikogebiet eingestuft, denn das nepalesische Gesundheitssystem sei stark überlastet, teilt seine Tochter, Kirsten May, mit. Es wird ein Visum benötigt, das online beantragt werden muss und dann persönlich bei der Botschaft oder dem Generalkonsulat Nepal ausgestellt wird.

Auch weitere Herausforderungen gilt es zu überwinden: ein vollständiger Impfschutz, ein negativer PCR-Test und ein Online-Formular zur Einreise. Nach der Einreise besteht eine zehntägige Quarantänepflicht, die in einem Vertragshotel der Regierung verbracht werden muss. Ein Gepäckstück erlaubt die Fluggesellschaft mitzunehmen. Mit 30 Kilo Sachspenden und nur wenig persönlichen Dingen begibt sich Richard May auf seine soziale Reise.

Zunächst fliegt er nach Istanbul und dann weiter nach Kathmandu. Er ist der einzige deutsche Passagier in der Maschine und mehr als 20 Stunden unterwegs. In Nepals Hauptstadt angekommen, geht es für ihn direkt in sein Hotel, wo er der einzige Gast ist. So gut wie keine Touristen sind in Kathmandu zu sehen. Die eigentlich bunten und belebten Straßen sind wie leer gefegt. Thamel, die Altstadt von Kathmandu, gleicht einer Geisterstadt. Der sonst so rege Handel in den Geschäften und auf dem Basar ist erloschen. Viele Geschäfte, Restaurants, Cafés und Hotels sind geschlossen.

Mays Hilfe kommt zur rechten Zeit. Kinderhaus-Leiterin Indira Ranamagar von PA Nepal ist verzweifelt. May besucht die Kinderhäuser und bringt den Kindern Geschenke aus seinem Gepäck mit. Die Kleinen haben seit Monaten keine Aufmerksamkeiten mehr erhalten. Die Kinderhäuser in Kathmandu und Sankhu haben nur noch Lebensmittel für knapp drei Wochen zur Verfügung, als Richard May eintrifft.

Er geht mit Indira Ranamagar Lebensmittel und Hygieneartikel für die Kinder einkaufen. Das Geld für die 95 Säcke – jeder 25 Kilo schwer – mit Reis, Mais, Linsen, Mehl und Zucker stammt von den vielen Spendern, die seine sozialen Projekte unterstützen. All diese Einkäufe reichen für ungefähr sechs Monate. Unter anderem 98 Meter Stoff kauft May, aus dem die Näherinnen im Kinderhaus Bettbezüge fertigen. Und auch Schuhe, die dringend benötigt werden.

Die Pandemie hat in Nepal heftig zugeschlagen. Das Kinderhaus in Kathmandu musste, bedingt durch die Corona-Pandemie, umziehen, und die circa 20 Kinder sind sehr beengt untergebracht. In Sankhu leben knapp 100 Kinder mit ihren Betreuerinnen. Sie erhalten dort auch Schulunterricht, der nur durch Spendengelder finanziert wird.

Für das Hospital im Bergdorf Bung geht May mit einer großen Einkaufsliste in die Pharmacy-Street, um in den Apotheken Medizin für die Menschen im Bergdorf Bung einzukaufen. Die medizinische Versorgung dort ist katastrophal. So wird sich May mit einem Transporter, voll gepackt mit medizinischen Hilfsmitteln, auf den Weg nach Bung machen, um auch dort mit den Spendengeldern zu helfen. Im November will May zurückkommen und wird sicher über das Erlebte berichten.

Info: Spendenkonto: Kinderhaus Kathmandu bei der Volksbank Kurpfalz eG; IBAN DE32.6709.2300.0033 1369 60.