Hemsbach/Laudenbach. (pol/rl) Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein Auto gegen 2.30 Uhr in Hemsbach aufgebrochen, dass in der Einfahrt eines Anwesens in der Landstraße stand. Hier erbeutete der Täter einen Geldbeutel unter anderem Bargeld, einen Führerschein, eine Kreditkarte, "AirPod"-Kopfhörer und eine Digitalkamera. Danach versuchte er das Garagentor des Anwesens aufzuhebeln, wobei er rund 500 Euro Sachschaden verursachte.

Eine Stunde später wurde der Polizei ein verdächtiger Radfahrer in Laudenbach gemeldet. Der Verdächtige soll an den Türgriffen mehrerer geparkter Autos geprüft haben, ob diese verschlossen waren. Eine verständigte Polizeistreife entdeckte den verdächtige Radler in der Händelstraße. Als dieser den Streifenwagen sah, fuhr er in Richtung Neuwiesenstraße davon. Die Beamten folgten ihm zwar, verloren ihn aber in der Main-Neckar-Straße aus den Augen.

Das Fahrrad und einige gestohlenen Gegenstände, fanden die Beamten schließlich im Bachlauf des Laudenbachs am Ende der Main-Neckar-Straße. Bei der Überprüfung des Fahrrades stellte sich zudem heraus, dass auch dieses gestohlen worden war.