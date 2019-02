Hemsbach. (pol/rl) Am Montagabend hat ein Unbekannter eine KiK-Filiale in der Berliner Straße überfallen. Wie die Polizei mitteilt, blieb eine Fahndung mit Polizeihubschrauber bislang ohne Erfolg.

Der Mann kam um kurz vor 19 Uhr in die Textilfiliale, bedrohte zwei Angestellte und eine Kundin mit einer schwarzen Pistole und forderte die Tageseinnahmen. Die Mitarbeiterinnen gaben ihm das Geld in dreistelliger Höhe. Doch der Täter wollte mehr. So raubte er auch noch den Inhalt eines Tresors. Dann flüchtete er und auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers führte die Beamten nicht auf seine Spur.

Deshalb gibt die Polizei nun die Beschreibung des Räubers heraus: Er soll etwa 1,70 Meter groß, 25 bis 35 Jahre alt und von normaler Statur gewesen sein, er sprach Deutsch und hatte ein Muttermal unter dem rechten Auge und dunkle Augenringe. Er trug eine schwarze Mütze, ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht, eine schwarze Jacke, schwarze Hose und schwarze Handschuhe; dazu noch schwarze Sportschuhe mit bunter gestreifter Sohle.

Die Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0621/1744444 an die Ermittler zu wenden.

Update: 5. Februar 2019, 13.54 Uhr