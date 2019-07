Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Blauer Himmel mit einigen harmlosen Wölkchen und dazu angenehme 26 Grad: genau die richtige Temperatur, um einen Abend im Freien zu verbringen. Zum Auftakt des 43. "Heisemer Straßenfest" am Freitagabend hätte das Wetter kaum besser sein können. Das fanden wohl auch einige Gäste, die sich frühzeitig auf den Weg in Richtung Leutershausener Ortskern gemacht hatten, um etwa am "Bitburgerstand" des FV Leutershausen kühle Getränke zu sich zu nehmen.

So herrschte in den Gassen und Höfen Leutershausens bereits kurz vor dem offiziellen Beginn des Straßenfests um 19 Uhr reger Betrieb. Auch im Hof des Gasthauses "Zur Rose", wo die Sängereinheit 1864 Leutershausen wie immer ihr großes Zelt aufgebaut hatte, saßen die ersten Gäste bereits an den Tischen. Wie im vergangenen Jahr war ein "Schwäbischer Abend" angesagt. Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle sowie Maultaschen mit geschmälzten Zwiebeln und Kartoffelsalat standen auf der Speisekarte. Die Sängereinheit nutzte zudem die Gelegenheit, ihr neues Logo auf den bereitliegenden Bierdeckeln zu präsentieren und gleichzeitig noch etwas Werbung für eine ihrer neuen Aktivitäten zu machen.

"Auf der Rückseite findet sich der Hinweis auf das Eltern-Kind-Singen", wies der Vereinsvorsitzende, Michael Lang, auf die dort angekündigte "Singstunde" am Erntedankfest hin. Beim Handball-Förderverein mit seiner Ü 30-Party gab es dagegen wie immer nichts zu essen. Dafür jede Menge unterschiedlicher Getränke. Als Besonderheit standen in diesem Jahr drei Versionen "Dos Mas" auf der Getränkekarte, exotische, alkoholische Mixgetränke wie etwa die Variante "Mex Shot", die nach süßem Zimt schmeckt. Zum "Warm-up" hatte der 1. Dartclub Hirschberg eingeladen. Hier konnten sich die Gäste schon einmal an den unter einem Zeltdach aufgestellt E-Darts ausprobieren. "Zum Gewöhnen an die äußeren Bedingungen", wie der Dartsspieler Markus Geißler wusste. Denn im Freien fliegen die Dartpfeile nun einmal etwas anders als in geschlossenen Räumen.

Auch Straßenfest-Organisator Walter Scholl war zufrieden mit dem Beginn des Fests. "Es läuft", stellte er fest. Allerdings war er noch auf der Suche nach einigen Mitstreitern für den "Heisemer Zweikampf" am Sonntag. Doch die sollten sich finden lassen. Letzte Vorbereitungen mit einem Soundcheck trafen auch die Musiker der Band "Heidelberger Rockmaschine", die an diesem Abend viele musikalische Oldies von A wie "(Bryan) Adams" bis Z wie "ZZ Top" am Kronenbrunnen präsentierten. Den richtigen Ton trafen dagegen die Sänger des MGV 1884 Leutershausen bei ihren Liedern wie "You’ll never walk alone" und "We are the champions" sofort.