Bereits zum vierten Mal sind die Starkenburg-Philharmoniker in Heddesheim zu Gast: Sie machen am 17. Juli auf dem Dorfplatz den Auftakt zum Kultursommer. Foto: Gemeinde Heddesheim

Heddesheim. (RNZ) Nach einer langen coronabedingten Durststrecke finden in diesem Sommer wieder die ersten Kulturveranstaltungen und Konzerte in Heddesheim statt. Den Auftakt machen am Samstag, 17. Juli, die Starkenburg-Philharmoniker, die bereits zum vierten Mal hier zu Gast sind und beim Open-Air-Sommernachtskonzert auf dem Dorfplatz unter dem Motto "Von Wien zum Broadway" musikalische Highlights aus zwei Jahrhunderten präsentieren.

Das Klassikkonzert beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr über die Schaafeckstraße möglich. Vor der Veranstaltung und während der Pause können sich die Konzertbesucher an einem Stand des Bistros am Dorfplatz und der Winzergenossenschaft Schriesheim stärken. Die Konzerttickets sind seit Montag zum Preis von 25 Euro erhältlich. Der Ticketvorverkauf für dieses exklusive Konzert findet zu den nachfolgenden Zeiten im Bürgerhaus Heddesheim (Pflug) statt (Sitzplätze können beim Kartenkauf gewählt werden): Donnerstag, 17. Juni, von 16 bis 19 Uhr; Freitag, 18. Juni, von 8 bis 12 Uhr.

Ab 21. Juni sind die Tickets dann im Bürgerservice (Rathaus Heddesheim) erhältlich. Auch hier können die Sitzplätze beim Kartenkauf gewählt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Tickets per E-Mail an sabine.koehler@heddesheim.de zu bestellen. Eine Platzwahl durch den Käufer ist in diesem Fall nicht möglich. Die Sitzplätze werden von der Verwaltung zugeteilt. Der Ticketkauf kommt in diesem Fall erst mit Erhalt einer Buchungsbestätigung seitens des Veranstalters zustande. Nach Erhalt dieser Bestätigung können die Karten bei der Gemeinde abgeholt und bezahlt werden. Abholzeiten und -ort stehen in der Buchungsbestätigung. Sollten keine Karten mehr verfügbar sein, erhält man ebenfalls eine entsprechende Mitteilung.

Zusätzlich zu den regulären Konzertkarten wird eine begrenzte Anzahl an Tickets mit kleinem Catering – inklusive Getränke, auch in der Pause – angeboten. Das Catering wird ab 19 Uhr im Bereich der angrenzenden Dorfplatzscheune ausgerichtet. Der Kartenpreis hierfür (Konzert und Catering) liegt bei 50 Euro.

Die Starkenburg-Philharmoniker, im Jahr 2003 gegründet, sind heute eine feste Größe im Kulturleben der Metropolregion Rhein-Neckar. Mit inzwischen bis zu 70 Musikern hat sich das Orchester unter musikalischer Leitung von Dirigent Günther Stegmüller zur Aufgabe gestellt, Musik aus allen Epochen und szenische Werke aufzuführen. Internationale Solisten musizieren seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Orchester. Beim diesjährigen Sommernachtskonzert erwartet die Besucher eine Reise voller Emotionen. Begleitet von zwei hochkarätigen Solisten, der Sopranistin Gunda Baumgärtner und dem Tenor Marco Antonio Rivera, spielt das Orchester eine Mischung aus Filmmelodien, klassischen Meisterwerken sowie Stücken der Romantik und Moderne. Eröffnet wird der Konzertabend mit der Ouvertüre aus "Die Fledermaus" von Johann Strauß. Weitere musikalische Höhepunkte folgen von Komponisten wie Robert Stolz, George Gershwin, Franz Lehár sowie mit der Filmmusik aus "Pirates of the Caribbean" von Claus Badelt oder "Dances with Wolves" von John Barry. Durchs Programm führt Jutta Werbelow. Weitere Informationen zum Open-Air-Sommernachtskonzert gibt’s im Internet unter www.starkenburg-philharmoniker.de und unter www.heddesheim.de.

Voraussetzung für den Einlass wird die Vorlage eines tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltests, eines Impf- oder Genesenen-Nachweises sein. Die Möglichkeit einer kostenlosen Testung besteht für die Besucher vor Beginn. Der Veranstalter behält sich vor, die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasen-Bedeckung anzuordnen, sofern die am 17. Juli geltenden Richtlinien dies erfordern. Medizinische Masken würden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt.

Nach dem Open-Air-Sommernachtskonzert geht der Kultursommer in Heddesheim bereits am Folgetag in die nächste Runde: Am Sonntag, 18. Juli, findet um 10 Uhr auf dem Dorfplatz ein ökumenischer Gottesdienst statt. Anschließend können sich die Besucher auf Unterhaltung verschiedener Musikgruppen freuen. Der Eintritt ist frei.

Am darauffolgenden Wochenende, 24./25. Juli, war das "Heddesema Dorffeschd" geplant. Diese Veranstaltung, die ein Bühnenprogramm auf drei Plätzen in der Ortsmitte bietet, könne jedoch aufgrund der noch bestehenden Beschränkungen nicht in der gewohnten Form durchgeführt werden und wird deshalb abgesagt, teilt die Gemeinde Heddesheim mit. Um den Bürgern dennoch etwas bieten zu können, gibt es am Samstag, 24. Juli, eine eintrittspflichtige Veranstaltung mit der Band "Die Schlagerhasen" auf dem Dorfplatz. Weitere Informationen dazu sollen in Kürze folgen.