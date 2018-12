Heddesheim. (pol/mün) Ein Fahranfänger verlor am Sonntagabend bei Heddesheim die Kontrolle über den Mercedes seiner Mutter und verursachte bei einem Unfall einen Schaden von mehr als 25.000 Euro.

Gegen 23.10 Uhr war der 18-Jährige auf der Landesstraße L597 Richtung Ladenburg unterwegs, berichtet die Polizei. Auf regennasser Fahrbahn kam er an der Abzweigung zur Landesstraße L541 nach Heddesheim ins Schleudern und kollidierte mit einem Verkehrsschild.

Der junge Mann blieb unverletzt. Am nicht mehr fahrbereiten Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Der Schaden am Verkehrsschild wird mit etwa 250 beziffert.