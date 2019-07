Heddesheim. (pol/rl) Am Dienstagabend entblößte sich ein Mann vor zwei Mädchen in der Oberdorfstraße. Laut Polizeibericht radelten die beiden Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren gerade nach Hause, als sie dem Mann auf der Straße begegneten. Der holte sein Glied aus der Hose und zeigte es den Kindern. Als sie an dem Mann vorbeifuhren, packte er seinen Penis wieder ein und lief weiter.

Nachdem die Kinder ihren Eltern davon erzählt hatten, alarmierten diese die Polizei. Trotz Fahndung wurde der Mann nicht gefunden.

Ein Zeuge berichtete der Polizei am Mittwochmorgen, dass er möglicherweise diesen Mann vor einem Supermarkt im Ort gesehen und ein Foto von ihm gemacht habe. Die Kriminalpolizei Mannheim und die Polizeidienststellen in Ladenburg und Heddesheim ermitteln nun, ob der Mann auf dem Foto die beiden Kinder belästigt hat.