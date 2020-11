Von Karin Katzenberger-Ruf

Heddesheim. "Das nervt total, ich seh’ nichts mehr, da kann ich die Brille auch absetzen", flucht der junge Mann, der mit beschlagenen Gläsern die Eisbahn verlässt. Schlittschuhlaufen mit Mund-Nase-Schutz? Das geht, wenn es unbedingt sein muss. Doch Brillenträger haben es dabei schwer. Es ist Sonntagvormittag gegen 11 Uhr, 90 Gäste haben sich für den ersten Zeitblock von 9.30 bis 12 Uhr angemeldet, 252 für den zweiten von 13 bis 18 Uhr. Trotz des trüben Wetters herrscht buntes Treiben auf dem einladend blitzblanken Eis.

"Was, die müssen morgen schon wieder dicht machen? Das gibt’s doch gar nicht!" Die Frau, die sich vor Ort mit einer Freundin getroffen und soeben erst von ihr erfahren hat, dass die Eisbahn nur für einen Tag geöffnet ist, mag es kaum glauben. Doch als Freizeiteinrichtung ist eben auch die Kunsteisbahn vom bis Ende November geltenden "Teil-Lockdown" betroffen. Dabei hatte sich Bürgermeister Michael Kessler noch während der Vorbereitungsphase gegenüber der RNZ optimistisch geäußert: "Trotz Corona: Der 43. Eislaufsaison steht nichts im Wege."

Foto: Dorn

Normalerweise wäre vor Ort nun der Drei-Schichten-Betrieb angelaufen. Nun muss der Dienstplan für die Beschäftigten neu aufgestellt werden. Für Eismeister Uwe Menz bleiben die Wartungsarbeiten für die 1800 Quadratmeter große Kunsteisbahn erst mal die gleichen. "Unsere Stammgäste waren heute Morgen als erste da, die gehen bei jedem Wetter aufs Eis", erzählt er angesichts der nicht gerade rosigen Prognose für den Nachmittag. "Leichten Regen stecken die meisten Gäste locker weg", ist von ihm zu erfahren

"Wir sind heute morgen ohne Frühstück aus dem Haus, weil die Kinder so schnell wie möglich hierher wollten", erzählt eine Mutter aus Mannheim. Zwei junge Mädchen drehen auf dem Eis gemeinsam ihre Runden, fassen sich dabei an den Händen, erzählen und kichern viel. "Bitte ändern Sie die Laufrichtung" lautet nach einiger Zeit die Durchsage. Zuvor war zu vernehmen, dass die Pinguine und Eisbären auf der Fläche nur von denjenigen benutzt werden dürften, die noch nicht sicher auf den Schlittschuhen stünden. Doch was hat der Knirps, der aussieht, als habe er gerade das Laufen gelernt, schon auf der Eisfläche zu suchen? Übt sich da früh, wer ein Meister werden will?

Das vorher bestellte Ticket, konnte an der Kasse gescannt werden. Foto: Dorn

Die Corona-Regeln für die Kunsteisbahn ähneln jenen, die für den Badesee galten: Eintritt nur nach Voranmeldung bei begrenzter Personenzahl. Saisonkarten wie für den See werden allerdings nicht angeboten. An Spitzentagen tummelten sich früher schon mal an die 2000 Menschen auf der Freiluft-Anlage.

Jetzt sind nur noch 300 auf einmal erlaubt. An diese Zahl habe man sich "herantasten" müssen, da es für Eisbahnen keine Vorgaben gebe, hatte der Bürgermeister dazu erklärt. Notfalls müsse man "nachjustieren". Als dann klar war, dass die Anlage nur am 1. November geöffnet sein würde, kam aus dem Rathaus die Erklärung, dann sehe man dies eben als "Testlauf" bezüglich des Hygienekonzepts. Indessen ist völlig offen, ob die Eislaufsaison wie die Badesaison doch noch mit Verspätung durchstarten kann.

Betriebsleiter Christopher Divito war mit der Besucherzahl am See letztlich ganz zufrieden. "In einem schlechten Sommer liegt man da auch schon mal drunter" sagt er. "Ich werde die Eisbahn in den nächsten Wochen sehr vermissen, weil Schlittschuhlaufen für mich im Herbst und Winter der Ersatz für Jogging ist", so eine junge Frau. Tja, jetzt werde sie halt doch wieder ihre Runden um den See laufen.

Und was meinen andere zur Schließung? "Für mich macht das keinen Sinn, wo sich doch alles im Freien abspielt", meint ein Besucher aus Heidelberg. Eine Zwölfjährige bedauert: "Ich hab zum Geburtstag gerade neue Schlittschuhe bekommen und wollte sie heute wenigstens mal ausprobieren."