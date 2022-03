Heddesheim. (keke) Sein Rücktritt als Fraktionschef im Gemeinderat und sein damit verbundener gleichzeitiger Parteiaustritt aus Verärgerung darüber, dass er von der Heddesheimer CDU nicht als Bürgermeisterkandidat nominiert worden war, schlug Anfang des Jahres politisch hohe Wellen. Jetzt wirft Martin Kemmet als fraktionsloser Gemeinderat und parteiloser Bewerber für die Neuwahl des Bürgermeisters am 10. April seinen Hut in den Ring.

Am Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, hatte die Bewerbung von Kemmet als fünfter Kandidat für die Neuwahl des Bürgermeisters fristgemäß im Briefkasten des Rathauses gelegen. "Unspektakulär, mängelfrei und formal alles richtig gemacht", so Bürgermeister Michael Kessler im Rahmen der darauf folgenden abendlichen Zusammenkunft des Gemeindewahlausschusses, der sein einmütiges Plazet zur Neuwahl auch den übrigen Bewerbern erteilte.

Noch in der Nacht gingen die Stimmzettel in Druck, sodass auch die erneut erwarteten rund 2500 Briefwähler ihre Wahlunterlagen rechtzeitig in Händen halten. Da Norbert Hölscher (parteilos) und Tobias Köber (FDP) zur Neuwahl nicht mehr antreten, führen Daniel Gerstner (SPD) und Jens Römer (Die Grünen) – wie schon vor dem ersten Urnengang am 20. März ausgelost – den Stimmzettel vor dem von der CDU unter-stützten Achim Weitz (parteilos) und Peter Seitz (parteilos) an. Martin Kemmet rangiert auf Position fünf.

Nach noch nicht einmal fünf Minuten war die Sitzung des Gemeindewahlausschusses auch schon wieder zu Ende. Jetzt liegt es an den Heddesheimern, den ihrer Meinung nach "richtigen" Nachfolger für den nach 24-jähriger Amtszeit nicht wieder kandidierenden Michael Kessler zu bestimmen.