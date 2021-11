Von Günther Grosch

Heddesheim. Bilderbuchstart für die "Dauerhafte Impfaktion" (DIA) des Rhein-Neckar-Kreises am Standort Heddesheim: Bereits um 7 Uhr war am Mittwochmorgen ein sechsköpfiges Mobiles Impfteam mit Fahrer, einer Administrationskraft, zwei medizinischen Fachangestellten und einem Arzt gemeinsam mit dem Ärztlichen Leiter der "Mobilen Impfteams" (MIT) am Standort Heidelberg, Christoph Schulze, im "Jugendhaus Just" eingetroffen, um die technischen Voraussetzungen vorzubereiten. "Pünktlich zu der mit ihm vereinbarten Zeit um kurz nach acht wurde dem ersten Impfling die Spritze gesetzt", so Schulze. Viel Lob für den reibungslosen Ablauf gab es auch im weiteren Verlauf von den Impfwilligen, die vor dem Jugendhaus warteten.

"Nicht länger als 20 Minuten" habe sie vor dem "kleinen Impfzentrum" warten müssen, so eine Laudenbacherin. Wie sich das Ganze allerdings bei Regen und den zu erwartenden Frosttemperaturen entwickelt, bleibe abzuwarten, zeigte sich dagegen eine aus Ladenburg gekommene Dame skeptisch. Für bis zu 200 Personen reichen die jeweils an drei Tagen (montags, mittwochs und sonntags) zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr zur Verfügung stehenden Impfdosen. Bereits bei der Ablösung des ersten Impfteams gegen 13 Uhr waren 85 Impfdosen an den Mann und an die Frau gebracht.

Wie anderorts verzeichnete auch Heddesheim einen "Booster-Boom". Gut zwei Drittel Auffrischimpfungen an der verabreichten Impfmenge schlugen bereits bis zur Mittagszeit zu Buche. Der Rest verteilte sich auf Erst- und Zweitimpfungen. Von den Impfteams als "erfreulich" vermerkt wurde eine zunehmende Anzahl von jüngeren "Nachzüglern", die sich dem ersten Pieks abholten. Noch bis vor drei Wochen hätten die Impfzahlen stagniert und wären gegen-über den Vormonaten sogar leicht zurückgegangen, so Schulze. Offenbar auf-geschreckt von den rasant ansteigenden Inzidenzzahlen, sei der Andrang insbesondere nach einer dritten Impfung "plötzlich explodiert".

Dass es diesmal allerdings keine Priorisierung des besonders gefährdeten Personenkreises ab 70 Jahren gibt, stieß vor allem bei den älteren Wartenden auf Kritik – und die Schließung der großen Impfzentren auf völliges Unverständnis. Auch in Weinheim hatte man seinerzeit dicht gemacht. Ein großer Fehler, so die Bewertung gleich mehrerer Befragter. "Die Verantwortlichen hätten doch wissen müssen, dass nach sechs Monaten, wenn die Wirkung der ersten beiden Impfungen nachlässt, die nächste Impfwelle anrollt", war zu hören.

Schulze betonte nochmals, dass bei den dauerhaften Impfaktionen ausschließlich angemeldete Personen sowie diejenigen eine Impfung erhalten, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Personen, die sich nicht vorab angemeldet haben, sondern sich spontan impfen lassen wollen, stehen weiterhin die Mobilen Impfaktionen (MIA) offen.

Schulze zeigte sich optimistisch, nach der 14-tägigen Anlaufphase die Anzahl der verabreichten Impfdosen auf bis zu 300 steigern zu können. Zur Beschleunigung des Anmeldeprozesses vor Ort und um den "Flaschenhals der administrativen Aufnahme zu verkürzen", hatte er zudem noch einen "heißen Tipp" parat. Unter impfen-bw.de/#/vorabregistrierung kann der Anmeldebogen bereits zu Hause heruntergeladen, ausgefüllt und ausgedruckt zum Impftermin mitgebracht werden.

Genug Parkplätze gibt es auch

Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler zeigte sich stolz darauf, dass die Gemeinde dem Rhein-Neckar-Kreis auf dessen Nachfrage hin ein dauerhaftes Impfzentrum im Ort habe einrichten können. Und das in kurzer Zeit. Das Jugendhaus sei überdies auch für die Bevölkerung von der Bergstraße gut und schnell erreichbar. Genug Parkmöglichkeiten gebe es auch, und die Räume seien wirklich geeignet. Das Buchungssystem trage außerdem dazu bei, die Ströme der impfwilligen Bürger zu entzerren.

Info: Die Terminbuchung für die dauerhaften Impfaktionen, die bis auf Weiteres an fünf Standorten im Kreisgebiet sowie in Heidelberg angeboten werden, ist unter der Woche telefonisch unter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes, Telefon 06221/522-1881, von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr möglich. Die Online-Anmeldung findet man im Internet unter der Adresse www.rhein-neckar-kreis.de/Impfaktionen möglich. Der Direktlink lautet https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin