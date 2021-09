Heddesheim. (fer) Ganz gleich, ob für den Spaziergang oder als Ausflugsziel für die Familie: Der ehrenamtlich betriebene Vogelpark des Vereins der Vogelfreunde und -pfleger Heddesheim ist immer einen Besuch wert. Aber nicht nur bei den Menschen ist die grüne Oase mit ihren vielstimmigen Bewohnern eine beliebte Adresse, auch Störche "fliegen" geradezu auf den Park und seine Umgebung. Sage und schreibe 46 Paare waren als Saisongäste gelandet. Sie "klapperten" in diesem Jahr aber vorrangig in eigener Sache: 80 Jungstörche wurden gezählt, so viele wie nie zuvor.

"Die Jungstörche sammeln sich jetzt zum Abflug ins Winterquartier, während die Altvögel erst rund einen Monat später Richtung Süden starten", informierte Vereinskassier Ulrich Landenberger. Er ist zugleich einer der "Futtermeister", die sich regelmäßig um die Stamm-Bewohner im Park kümmern. Die hungrigen Schnäbel futtern nicht nur Körner, Samen, Fischlein, Mehlwürmer sowie Obst und Gemüse, sie knabbern auch ein ganz schönes Loch in den Etat. Nachdem coronabedingt bereits zum zweiten Mal der "Tag des Storchs" ausfallen musste, weist der Kassier darauf hin, dass auch weiter Storchen-Patenschaften übernommen werden können. Allerdings sind Patentanten und -onkels auch bei allen anderen Bewohnern des Parks willkommen. Schließlich fließen die "Patengelder" alle in einen Topf. Die gefiederte Stamm-Belegschaft profitiert.

Dazu zählen die beliebten Kanarienvögel, verschiedene Sitticharten und andere Exoten. Während die flinken Sänger in den oberen Gefilden der Volieren zu Hause sind, bevölkern den Boden Silber-, Gold- und Diamantfasan. Stolz schlägt derweil der Pfau sein Rad. Die beiden farbenprächtig schillernden Herren sind bei den Weibchen die "Hähne im Korb." Allerdings wurden zwei Pfauen-Frauen vermutlich vom Fuchs gestohlen. "Die Vögel sind ja ,Frei-Gänger’ und brüteten außerhalb des Parks, und da kann es schon einmal sein, dass Meister Reineke einen Braten wittert", konstatiert der Vorsitzende der Vogelfreunde, Joerg Landenberger. Ebenso wie die Pfauen-Familie genießen Gänse und Perlhühner alle Freiheiten, während das bunt schillernde Entenvölkchen in einer großen Voliere untergebracht ist. Über viel Freiraum, wenn auch hinter Gittern, darf sich ebenso der "Lachende Hans" freuen. Ein Gemisch aus lautem Lachen, gurgelnden Geräuschen und Schreien ertönt, wenn die Tiere loslegen. "Mama, wer schreit denn da so laut", wollte ein Junge wissen, als der Lachende Hans tönte. Eher zu den Stillen im Lande zählen die Jungfern-Kraniche, die in jüngster Zeit angeschafft wurden.

Klar, dass die Bewohner und das Gelände Arbeit machen. Für die Sauberkeit der Anlage sorgt wöchentlich ein Rentner-Team, das sich ebenfalls über naturbegeisterten Nachwuchs freuen würde. Zwar ist der Eintritt frei, aber die Unterhaltung des Geländes kostet Geld, sodass der am Ausgang stehende tönerne Uhu gern ein wenig "gefüttert" werden darf. Zudem lohnt ein Blick auf die naturbelassenen Außenbereiche samt der angrenzenden Streuobstwiese.

Das Areal beheimatet eine große Bandbreite wild lebender Spezies und bietet einer Vielzahl von Tieren ein reichhaltiges Futterangebot. "Wir Vogelfreunde hegen und pflegen nicht nur das bunt gefiederte Völkchen in unserem Park, wir engagieren uns auch im Natur- und Artenschutz", lässt Vogelfreunde-Chef Joerg Landenberger wissen.

Info: Der Vogelpark ist bis Ende Oktober täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.