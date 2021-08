Heddesheim. (pol/rl) Drei Granaten wurden bei Bauarbeiten im Neubaugebiet rund um die Odenwaldstraße am Sonntagnachmittag gefunden. Die drei 20 Zentimeter lange Granaten stammen aus dem Zweiten Weltkrieg, teilte die Polizei am Montag mit. Eine unmittelbare Gefahr ging von den Sprengkörpern nicht aus, so die Bewertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg.

Am Montagnachmittag wurden die Granaten kurz nach 14 Uhr gesprengt. Zuvor wurde die unmittelbare Umgebung der Odenwaldstraße abgesperrt. Bisher stehen dort nur mehrere Rohbauten. Ebenfalls kurz für die Sprengung gesperrt wurden die Viernheimer Straße (Landestraße L631) und ein Teil der Kreisstraße K4236.

Die Bauarbeiten wurden für etwa 90 Minuten eingestellt. Kurz nach der Sprengung wurden alle Sperrungen wieder aufgehoben.