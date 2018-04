Von Marco Partner

Heddesheim/Bergstraße. Es ist ein Blick auf die jüngste Vergangenheit. Und ein großes Versprechen an die Zukunft. Seit 100 Tagen ist Julia Philippi die neue CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Weinheim. Und sie kommt am Mittwochabend zum Bürgerempfang im Bürgerhaus von Heddesheim nicht alleine. Vielmehr steht der 55-Jährigen ihr "Chef" zur Seite: Wolfgang Reinhart, der Vorsitzende der christdemokratischen Landtagsfraktion.

Der ehemalige Minister für Bundes-, Europa- und internationale Angelegenheiten erklärt zunächst einmal, was es mit der 100-tägigen Bewährungszeit überhaupt auf sich hat. Niemand Geringeres als der einstige US-Präsident Franklin D. Roosevelt habe nach seinem Amtseintritt 1933 um solch eine dreimonatige Schonfrist gebeten, in der seine damalige Reformpolitik der "New Deals" zur Bekämpfung der Weltwirtschaftskrise erste Erfolge aufweisen sollte. "Immerhin war er dann stolze vier Perioden lang Präsident", verkündet Reinhart. Eine Ausdauer, mit der heute allenfalls Bundeskanzlerin Angela Merkel Schritt halten kann.

"Auch Julia Philippi hat sich im Landtag und in unserer Fraktion ganz hervorragend eingelebt und eingearbeitet", hebt der Fraktionschef lobend hervor. "Sie vertritt ihren Wahlkreis in Stuttgart ganz hervorragend." Ein anderer 100-Tage-Countdown sei hingegen noch nicht heruntergezählt: die Große Koalition im Bundestag. Die häufig entgegengebrachte Kritik, das schwarz-rote Bündnis sei ein bloßes "Weiter so!", mag Reinhart nicht teilen. "Ein Land mit Wirtschaftswachstum und sinkender Arbeitslosigkeit ist nicht das Schlechteste. Viele Nationen würden sich ein solches ’Weiter so!’ wünschen", betont er.

Gerade ein wirtschafts- und innovationsstarkes Land wie Baden-Württemberg könne von den zukunftsorientierten GroKo-Plänen profitieren. Stichwort Digitalisierung: Milliarden würden in den Glasfaser- und Mobilfunknetzausbau investiert werden, um schon heute das Morgen einzuläuten. Auch das starre Arbeitszeitrecht à la Stechuhr müsse auf die modernen Zeiten umgestellt werden. "Die Chancen für eine Arbeitswelt 4.0 müssen geöffnet werden", so Reinhart. In puncto Automobilbranche spricht sich der Christdemokrat für eine Innovations- statt Verbotskultur aus. Gerade an der Rhein-Neckar-Region, der Wiege des fahrbaren Untersatzes, könne man sich ein Beispiel nehmen.

Reinhart durfte schon ein wenig im "Innovations-Atlas" blättern. Zehn der 100 stärksten börsennotierten deutschen Unternehmen hätten laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft ihren Sitz in der Region. Eine Region, die auch für den 61-Jährigen ein Stück Heimat ist. Während seines Jura-, Politik- und Wirtschaftsstudiums an der Uni Heidelberg wohnte er in Mannheim-Feudenheim, später war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Mannheimer Universität.

Heimat, so möchte die Landtagsabgeordnete und gebürtige Pfälzerin Julia Philippi die Region rund um die Bergstraße auch weiterhin nennen. "Sie ist die Basis, und ich bin ihr durch mein neues Amt sogar noch näher gekommen", sagt die Nachfolgerin von Georg Wacker. Ihr Mandat begreife sie als Chance und Herausforderung, als studierte Kunsthistorikern sei sie glücklich, dass sie nicht nur im Ausschuss für Wissenschaft und Forschung, sondern auch im Kunst- sowie im Petitionsausschuss vertreten ist. "Dadurch bin ich dicht an den Menschen, was ich für sehr wichtig halte."

Unter den rund 80 Gästen findet sich beim Bürgerempfang auch Karl Miltner (88), der ehemalige Regierungspräsident, ein. "Er hat noch mit Helmut Kohl und Franz-Josef Strauß zusammengearbeitet. Da schlägt mein Herz gleich höher", verrät Reinhart, während Rainer Hege, der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands neben dem Ausweisen von Bauland auf ein weiteres, richtungsweisendes Zukunftsprojekt verweist: den lange gehegten Traum einer Umgehungsstraße.