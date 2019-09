Von Anja Stepic

Heddesheim. Noch ist alles hier neu für sie. Ihr Schreibtisch im Rektorat, die Kollegen, die Pinnwände mit den Konzepten des letzten Schuljahres. Aber nach und nach wird sie sich mit allem vertraut machen. Christine Senger ist die neue Rektorin an der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule und tritt mit dem neuen Schuljahr die Nachfolge von Jens Drescher an, der im Februar ans staatliche Schulamt nach Mannheim wechselte.

Senger ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Töchter. An der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg studierte sie zunächst Lehramt für Grund- und Hauptschule mit den Schwerpunkt-Fächern Kunst, Deutsch und Französisch. Es folgten die Qualifikation für die Sekundarstufe I und ein Aufbaustudium Schulmanagement. An der Kerschensteiner Schule in Mannheim-Schönau trat sie nach dem Referendariat in Offenburg ihre erste Stelle an. Dort war sie fünf Jahre im Kollegium, sieben Jahre Konrektorin und hat schließlich acht Jahre lang die Schule geleitet. "Diese Schule ist schon so was wie meine Heimat", sagt Senger.

Mit 340 Schülern und 50 Lehrern war die Schule auf der Schönau zudem größer als die Karl-Drais-Schule. Dennoch sieht Senger das nicht als Rückschritt. "Nach 20 Jahren an derselben Schule war mir klar, dass ich mich noch einmal in einem anderen Umfeld erleben möchte", sagt sie. Nach einer städtischen Schule im sozialen Brennpunkt, was ihr sehr gut gelegen habe, suchte sie noch mal eine andersartige Herausforderung. Für die Karl-Drais-Schule sprachen viele gute Gründe. "Sie hat einen hervorragenden Ruf, ist sehr gut ausgestattet und steht sehr im Fokus der Gemeinde", nennt Senger nur einige davon. Zudem sei sie schon sehr weit fortgeschritten in der Entwicklung, und das Kollegium stehe mit Überzeugung hinter der Schulart.

Als Fachberaterin für Gemeinschaftsschulen mit dem Schwerpunkt Schulentwicklung leitet Senger zudem eine Lerngruppe von Schulleitern und hatte daher im Vorfeld schon viel mit ihrem Vorgänger Jens Drescher und anderen Kollegen zu tun. Man tauschte sich aus und besuchte sich gegenseitig. "Da ist mir die Karl-Drais-Schule schon immer sehr positiv aufgefallen", berichtet Senger. "Als ich dann gehört habe, dass die Rektorenstelle frei wird, hat mein Herz sofort ja gesagt", verrät sie.

Seit 24. Juli ist Senger nun offiziell Rektorin der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule. Sie war die einzige Bewerberin. "Eine starke Schule für alle", das ist für die Zukunft ihre Vision. "Ich möchte die Position der Gemeinschaftsschule stärken", sagt sie. Senger wünscht sich eine leistungsstarke Schule für alle Kinder, ganz unabhängig von der Empfehlung, die sie bekommen. Sie ist davon überzeugt, dass eine solche möglich ist.

"An meiner alten Schule ist uns das gut gelungen", erzählt sie. Schon im Pilotjahrgang, in dem es noch die meisten Kinder mit Hauptschulempfehlung gab, hatten elf Kinder den Übergang zur gymnasialen Oberstufe geschafft. "Aber Erfolg ist nicht nur abhängig vom Schulabschluss", betont Senger. Es gehe nicht nur um kognitive Fähigkeiten und Prüfungsfächer, sondern auch um die Persönlichkeitsstärkung und darum, gesunde und gesellschaftsfähige Menschen hervorzubringen. "Mir ist es wichtig, in den Kindern die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen anzulegen", sagt Senger. Das heißt, ihnen die Methoden mitzugeben, sich selbstständig etwas zu erarbeiten.

"Ich freue mich auf die Herausforderung", sagt sie. Das ganze Schulteam sei ihr sehr freundlich und offen gegenübergetreten, und vor allem Konrektor Robert Rodenberg ist froh, die Verantwortung jetzt wieder teilen zu können. "Das ist ganz schön hart, eine so große Schule zu leiten", gibt Senger zu. Als nächstes stehen für sie nun die erste Gesamtlehrerkonferenz, die Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler und vor allem das Kennenlernen der großen Schulgemeinschaft auf dem Plan. "Und natürlich werde ich auch unterrichten", ergänzt sie. Vorwiegend bildende Kunst.

"Meiner Nachfolgerin wünsche ich, dass sie die gleiche Unterstützung erfährt, wie ich sie erleben durfte", sagt ihr Vorgänger Jens Drescher, der Sengers Kompetenz und Erfahrung sehr schätzt.

Aktuell besuchen 299 Kinder die Karl-Drais-Schule, davon 277 die Gemeinschafts- und 22 die auslaufende Werkreal-Schule. Auch für das neue Schuljahr gab es wieder mehr Anmeldungen als die zur Verfügung stehenden 56 Plätze.