Von Günther Grosch

Heddesheim. Nach 24 Jahren und mehr als 500 öffentlichen und nicht-öffentlichen Gemeinderats- und Ausschusssitzungen ist Ende Mai Schluss. Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler leitet am 19. Mai zum letzten Mal eine Ratssitzung. Am 1. Juni tritt sein Nachfolger Achim Weitz das höchste Amt in der rund 12.000 Seelen zählenden Kommune an.

Sein Bauch habe ihm gesagt "Mach weiter!". Der Verstand jedoch riet ihm von weiteren acht Jahren Amtszeit ab, gibt Kessler offen zu. Mit fast 64 Jahren noch einmal eine derart fordernde Tätigkeit auszuüben, "wäre gewagt". Und auch für eine Gemeinde sei es nicht gut, wenn jemand mit 70 Jahren noch immer eine derartig hohe Verantwortung trägt.

Nach seinem Vater Fritz Kessler, der von 1956 bis 1982 in 26-jähriger Amtszeit die Grundlagen für das legte, was Heddesheim heute auszeichnet, stand Michael Kessler am zweitlängsten an der Spitze der Kommune. Vorgänger Fritz Alles war von 1982 bis 1998 Rathauschef. Johannes Moos leitete nach dem Krieg von 1945 bis 1948 und noch einmal von 1950 bis 1956 die Amtsgeschäfte. Dazwischen war Martin Gerstner von 1948 bis 1950 zwei Jahre lang Bürgermeister.

Dass er mit Wehmut im Herzen geht, auch weil sich mit ehemaligen und aktuellen Amtskollegen über die Jahre hinweg Freundschaften entwickelten, verhehlt Kessler nicht. Hinzukommt, dass "noch sehr viele interessante Themen auf der Agenda stehen und abgearbeitet" werden müssen. Eines aber könne er im Rückblick voller Stolz sagen: Ob Hallenbad und Badesee, Nordbadenhalle, Bürgerhaus oder die Schulsituation: Er hinterlasse "keine stillen Lasten", ein "wohl bestelltes Haus" und eine in allen Belangen "intakte Infrastruktur".

Auch auf die Frage, ob und wie sich das Bürgermeisteramt im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verändert hat, redet Kessler Klartext. Neben Höhen und Tiefen, die jedes Amt mit sich bringt, überwiegen nach fast einem Vierteljahrhundert Amtszeit die "Glücksmomente". Bedauerlich findet er es dagegen, dass die Bürokratie Gestaltungsspielräume einengt, Flexibilität verhindert und damit viele Entwicklungen verzögere.

Einerseits würden die Verwaltungen aufgefordert, mehr Kitaplätze bereitzustellen, auf der anderen Seite aber mangelt es an Fachkräften, nennt er ein Beispiel von vielen. Vonseiten der Bürger wiederum sei die Anspruchs- und Erwartungshaltung enorm gestiegen, vor allem der Tonfall sei ein anderer geworden. Was viel mit Sozialen Medien wie Facebook und Co. zu tun habe. "Die User pushen sich gegenseitig hoch und relativieren nichts mehr." Die eigene Arbeit wiederum werde von einem erhöhten Zeitdruck geprägt: "Wenn am Wochenende eine E-Mail kommt, wird schon am Montag ungeduldig nachgefragt, warum sie noch nicht beantwortet wurde."

Dennoch werde er sich – gemäß seinem Amtseid – die Motivation bis zum letzten Tag erhalten und das Wohl der Gemeinde und ihrer Bürger fördern. Diese Verpflichtung, seine Ideen und seine Kraft für Heddesheim einzusetzen und die Gemeinde nach vorne zu bringen, habe sein Tun und Amt 24 Jahre lang bestimmt. Geschont habe er sich nicht.

Am meisten ärgert Kessler, dass es nicht gelang, die Ortsumgehung ("Ringstraße") voranzubringen: "Obwohl die Unterlagen bereits auf dem Tisch des Regierungspräsidiums lagen und wir kurz vor der Genehmigung zum Bau standen." Der Regierungswechsel im Land 2011/12 ließ das Vorhaben platzen. Seitdem befinde sich "Sand im Getriebe". Als Tiefpunkt, der "Spuren hinterlassen hat", nennt Kessler "unsachliche und persönliche" Angriffe bei der Gewerbeansiedlung des Logistikers Pfenning vor 13 Jahren. Seitdem bestehe auch innerhalb des Gemeinderats eine Frontenbildung.

Auf der anderen Seite stehen Zuwächse an Arbeitsplätzen und Einwohnern sowie nicht zuletzt an Gewerbesteuereinnahmen. Lagen diese bis 2009 jeweils bei rund zwei Millionen Euro im Jahr, so stiegen die Einnahmen durch die Gewerbegebietserweiterung auf aktuell rund sechs Millionen Euro. "Selbst der wirtschaftlich unbedarfteste Gemeinderat könnte sich an dieser Stelle hinterfragen und erkennen, dass das etwas mit der Erweiterung des Gewerbegebiets zu tun haben könnte." Daneben stiegen die Investitionen sowohl im Tief- wie im Hochbau von vier auf 16 Millionen Euro: "Ohne Schulden machen zu müssen."

Auf der Habenseite verbucht Kessler gleichfalls die Einführung des Bürgerservices, der auch nach 24 Jahren nicht nur von Neubürgern im Vergleich mit Nachbarkommunen als "vorbildhaft" bezeichnet wird. Was auf immer mit Kesslers Namen verbunden bleibt, ist die Fortentwicklung der Schulsituation und damit zusammenhängend die Weiterentwicklung und Professionalisierung in Sachen Sportvereine. Die sich nicht zuletzt in der Verleihung des "Großen Goldenen Sterns des Sports" durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) manifestierte. Nicht vergessen werden sollen Kesslers Verdienste um den Ortskern, der an Attraktivität gewonnen hat, die Schaffung von sozialem Wohnraum sowie die Bereitstellung von ausreichend Pflege- und Betreuungsplätzen für Heddesheims Senioren.

"Und auch beim Klimaschutz sind wir vorne dabei", wie die Anfang März begonnene und von der EU geförderte Nahwärmeversorgung des Sportgebiets als "Leuchtturmprojekt" beweise: "Mit unserem Energiemanagement haben wir schon vor mehr als zwei Jahrzehnten begonnen, wo andere heute erst noch am Anfang stehen." Nicht zuletzt lobt er die in der Spitze wie in der Breite vorhandene Qualität der Rathausmitarbeiter. "Dass Heddesheim eine gute Verwaltung hat, bestätigen auch die Bürger." Der finanzielle Spielraum der Gemeinde und deren Attraktivität mache es seinem Nachfolger leicht, Themen anzupacken, so Kessler in einem Blick voraus.

Hierzu nennt er als zentrale Aufgaben die Weiterführung der Ortskernsanierung mit einer möglichen Umgestaltung der Unterdorfstraße in eine "Shared Space"-Zone (als gemeinsamer sowie gleichberechtigter Raum für Fußgänger, Radfahrer und Autos), die weitere Gestaltung hinter der katholischen Kirche und hinter der Volksbank sowie die Erweiterung des Gewerbegebiets.

"Es wird mir in nächster Zeit einiges fehlen", gibt der bald 64-Jährige unumwunden zu. In seiner Eigenschaft als Vize-Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg und Kreisvorsitzender des Gemeindetags im Rhein-Neckar-Kreis habe er "viel gelernt, Freunde gewonnen und viele Anregungen mitgenommen", wovon letztlich auch Heddesheim profitiert habe.

Was nicht zuletzt auch für die Partnerschaft mit dem französischen Kanton Nogent-le-Roi gilt, die von seinem Vater Fritz Kessler 1974 besiegelt wurde. "Diese mittlerweile fast 50 Jahre währende Freundschaft war immer von beiderseitigem Verständnis geprägt und hat vor allem der Aussöhnung der Völker gedient und der Jugend viel gebracht."

Info: Die offizielle Verabschiedung von Bürgermeister Michael Kessler findet am Freitag, 27. Mai, ab 17 Uhr in der Nordbadenhalle, Ahornstraße 72, statt.