Von Annette Steininger

Heddesheim/Bergstraße. Als im Mai bei einigen Landwirten entlang der Bergstraße die Kündigung der Gemeinde Heddesheim im Briefkasten landete, waren diese erstaunt: Ohne Begründung, so deren Aussage, seien Pachtverträge für landwirtschaftlich genutzte Flächen, die teilweise schon jahrzehntelang mit der Kommune bestanden, gekündigt worden. Die Gemeinde wiederum will die zum November gekündigten Areale neu einteilen und Natur-Projekte umsetzen. Auch Pachtverträge sollen dann neu vergeben werden. Das teilte sie den Landwirten so aber nicht mit.

Einer der Betroffenen aus Hirschberg, dessen Name der RNZ bekannt ist, hat eine Vermutung. Er glaubt, dass die Gemeinde den dortigen Bauern Ausgleichsflächen geben will, weil durch die Baugebiete in Heddesheim Flächen weggefallen seien. "Dafür hätte ich ja sogar Verständnis, aber eine Kündigung ohne Begründung ist einfach unschön. Da gibt es andere Wege", findet er. Bei ihm sind es immerhin zehn Prozent der Gesamtfläche, die durch die Kündigung zum November wegfallen. Aber: "Das ist schon zu verkraften."

Härter trifft es da Richard Schröder vom "Milchhof" in Weinheim. Über sechs Hektar insgesamt - nördlich vom Ortskern bis zum Ortsteil Muckensturm gelegen - hatte er, die er nun wieder abgeben muss. Vor 15 Jahren habe es dort Probleme bei einem landwirtschaftlichen Betrieb gegeben, den man dann übernommen habe - samt der von der Gemeinde Heddesheim gepachteten Fläche. Laut Bürgermeister Michael Kessler gibt es kein Pachtverhältnis zwischen Schröder und der Gemeinde, vielmehr sei er Unterpächter. Dem eigentlichen Pächter sei die Kündigung zugegangen.

Auch Schröder hätte prinzipiell Verständnis dafür, sollte die Kommunen die Flächen für die Heddesheimer Kollegen benötigen. "Aber dass die Gemeinde einfach nur einen Zettel rausgeschickt hat, finde ich, ist eine Unverschämtheit", ärgert er sich. Er hätte sich einen "Runden Tisch" gewünscht, an dem alle Betroffenen und Vertreter der Heddesheimer Landwirte beteiligt würden. "Ich will keinen Stress haben und bin auch nicht auf Konfrontation aus, aber man setzt sich doch an einen Tisch, wenn es Probleme gibt", findet er.

Für Schröder ist der Wegfall der Flächen durchaus schmerzhaft. Für den Vieh haltenden Betrieb sind die Areale eine wichtige Futtergrundlage. Sie bestehen zu einem Drittel aus Grün- und zu zwei Dritteln aus Ackerland. In erster Linie wird hier das Futter für die Tiere angebaut. Aber auch bei der Gülleaufbringung steht er jetzt vor Schwierigkeiten, auch aufgrund vielerlei Auflagen. "Da muss ich dann einen Kollegen finden, bei dem ich die Gülle aufbringen kann", sagt Schröder. Auch das Futter muss er nun eventuell bei einem anderen Landwirt kaufen. Das Vorgehen der Gemeinde findet er jedenfalls "nicht in Ordnung", auch vor dem Hintergrund, dass die Pachtverträge schon seit Jahren bestünden und die Pacht regelmäßig gezahlt worden sei. Eine kleine Hoffnung bleibt: Schröder hat sich nun für die Flächen beworben.

Das bestätigt auch Kessler der RNZ. Wie die Vergabe der Pachtverträge dann laufe, werde man im Herbst sehen. Dass die Areale als Ausgleichsflächen für Heddesheimer Landwirte vorgesehen sind, dementiert er. Vielmehr sei es darum gegangen, nicht selbst bewirtschaftete kleinere Flächen zurückzuholen, um sie zu bündeln und an manchen Stellen Blühstreifen und Biotope im Rahmen des Biotopvernetzungsprogramms zu schaffen.

Bei den auf mehrere Grundstücke verteilten sechs Hektar von Schröder handele es sich um eine der größten Flächen. Kessler weist allerdings Gerüchte von sich, dass nur "auswärtige" Landwirte eine Kündigung erhalten hätten. Auch Heddesheimer seien betroffen. "Insgesamt fünf Personen haben eine Kündigung erhalten", konkretisiert der Bürgermeister. Vier, fünf weitere seien angeschrieben worden, ob sie sich vorstellen könnten, ihre Flächen zurückzugeben. Zwei hätten dies auch getan. Eine Begründung für die Bauern oder einen "Runden Tisch" hält Kessler bei dieser Grundstücksangelegenheit nicht für nötig.