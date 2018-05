Heddesheim. (zg/ans) Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, Bade- und Schwimmfreunde können in Startposition gehen: Am Samstag, 5. Mai, beginnt die Badesaison am Heddesheimer Badesee mit Freischwimmbad. Das hat die Gemeinde jetzt mitgeteilt. Der Badesee bietet unzählige Liegemöglichkeiten, die durch viele Bäume auch schattige Plätze einschließen. Von hier lässt sich der Blick auf die Bergstraße genießen.

Ein Großteil des Sees ist landschaftlich und ökologisch gestaltet und dient der heimischen Fauna und Flora als Refugium. "Die hervorragende Wasserqualität ist mit auf die ökologische Seebewirtschaftung zurückzuführen", erläutert die Gemeinde. Auf Ausflugsgaststätten und Bootsverleih sei aus Gründen des Naturschutzes bewusst verzichtet worden. Am Badesee mit etwa 50.000 Quadratmeter Schwimmbereich gibt es neben der Liegewiese mit Sandstrand auch ein beheiztes Nichtschwimmer- und Kin-derplanschbecken. Zwei Badeinseln laden zum Verweilen auf dem See ein. An zwei Kiosken mit einer kleinen Beachbar kann man sich mit Snacks oder Getränken versorgen. Auch eine Minigolfanlage, Tischtennisplatten und eine weitläufige Spielwiese gehören zum Angebot.

Zahlreiche Parkplätze sind im gesamten Sportgebiet vorhanden. Der Badesee kann mit der Buslinie 629 vom OEG-Bahnhof Heddesheim und vom Bahnhof Heddesheim/Hirschberg (bis Haltestelle Sportzentrum) erreicht werden.

Tageskarten kosten für Erwachsene vier Euro, Ermäßigte (Schüler, Azubis, Rentner oder Arbeitslose) zahlen drei Euro. Der Eintritt für Kinder (bis sechs Jahre frei) und Jugendliche beläuft sich auf 2,50 Euro, für Familien auf neun Euro. Eine Abendkarte (ab 17.30 Uhr) kostet drei Euro. Zudem werden 10er- und Saisonkarten angeboten.

Die Familienkarten mit Zusatzkar- ten für das Freibad für die gesamte Saison gibt es nur beim Bürgerservice im Rathaus Heddesheim. Saisonkarten sind grundsätzlich nur mit Lichtbild gültig. Die 10er-Karte gibt es sowohl an der Tageskasse am Badesee sowie im Bürgerservice. Tages- und Saisonkarten für Einzelpersonen gibt es nach Beginn der Badesaison am Samstag, 5. Mai, nur an der Kasse des Badesees. Schlüs- sel für Schließfächer können ab Samstag, 12. Mai, 8 Uhr, direkt an der Kasse am Badesee erworben werden.

Weitere Infos zu Preisen und Öffnungszeiten gibt es unter www.heddesheim.de/de/Freizeit/ Badesee.