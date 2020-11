Im „Haus am Seeweg“, aus dem ein Coronaausbruch gemeldet wurde, gibt es 76 Plätze in insgesamt vier Wohnbereichen. Foto: Kreutzer

Heddesheim. (alb) Mit dem "Haus am Seeweg" in Heddesheim ist ein weiteres Seniorenheim in der Region von einem größeren Corona-Ausbruch betroffen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete am Samstag 18 Neuinfektionen in der Einrichtung. Davon entfielen 14 auf Bewohner und vier auf Mitarbeiter des Hauses. "Das hatte sich nach einem positiven Test in der vergangenen Woche fast schon abgezeichnet", sagte Bürgermeister Michael Kessler am Sonntag auf RNZ-Nachfrage. Er habe deshalb zuletzt ständig Kontakt mit der Heimleitung gehalten.

Laut Kessler haben sich Bewohner in zwei der vier auf drei Etagen verteilten Wohneinheiten mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt sprach in seiner Mitteilung von einem Wohnbereich. Die Behörde ordnete umgehend ein Verlegungs- und Besuchsverbot im "Haus am Seeweg" an. Über weitere Maßnahmen werde man gemeinsam mit der Heimleitung entscheiden. Letztere war am Wochenende nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Getragen wird das vor 13 Jahren in Betrieb gegangene Haus mit 76 Plätzen von der Evangelischen Heimstiftung. Diese betreut nach eigenen Angaben insgesamt 13 500 Menschen in 145 Einrichtungen im Land.

"Die Stiftung und die Leitung vor Ort sind sehr professionell aufgestellt", sagte Kessler. Der Bürgermeister vertraut auf eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Heim und dem Gesundheitsamt, die Gemeinde selbst ist in der Sache "raus". Anders sieht es bei der Heddesheimer Gastronomie aus. Kessler geht mit gutem Beispiel voran und nutzt regelmäßig den Abholservice der örtlichen Lokale und Restaurants. "Allerdings sagen mir die Betreiber, dass sie im Vergleich zum ersten Lockdown im Frühjahr nicht mehr so viel Zuspruch erhielten", so der Rathauschef.

Deshalb würden wohl nicht alle Betriebe im Ort die Pandemie überstehen. Eine Fortsetzung des Lockdowns im Dezember wäre für die Gastro-Szene eine Katastrophe. "Zu Weihnachten wird ja mit das meiste Geld gemacht", weiß Kessler. Er fürchtet deshalb die eine oder andere schlechte Nachricht zu Beginn nächsten Jahres.

Kessler hofft, dass die ersten Impfzentren im nächsten Monat die Arbeit aufnehmen, für die Region Bergstraße-Neckar käme wahrscheinlich das Mittelzentrum Weinheim als Standort in Betracht. Der Bürgermeister ist optimistisch, denn der Rhein-Neckar-Kreis und das Gesundheitsamt arbeiteten "auf Hochtouren".