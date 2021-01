Die Digitalisierung in der Römerstadt schreitet zwar sichtbar voran, aber die Fraktionen am Ratstisch sind nicht zufrieden mit der Geschwindigkeit. Vor allem bei Bildungseinrichtungen müsse es schneller Unterstützung geben. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Bürgermeister Stefan Schmutz hielt sich bei der Beschlussfassung des Haushalts 2021 fast ganz zurück. In der Gemeinderatssitzung zur Haushaltsverabschiedung stehen traditionell die Fraktionssprecher im Mittelpunkt. Denn sie betonen in ihren Reden noch einmal die Schwerpunkte ihrer Fraktionen. So sprach Schmutz lediglich von der Verabschiedung eines "ambitionierten Haushalts", der in vier Sitzungen vorberaten und teilweise abgeändert wurde.

Außergewöhnlich ist in diesem Jahr, dass sich die Schwerpunkte der Fraktionen bis auf einige Ausnahmen (siehe weitere Berichte) stark ähneln. Die Sprecher Günter Bläß (CDU), Max Keller (Grüne), Steffen Salinger (SPD), Gudrun Ruster (FWV) und Ernst Peters (FDP) betonten in ihren Etatreden, dass die Stadtentwicklung eine Gemeinschaftsaufgabe sei. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit haben sich nun alle Ratsmitglieder mit der doppischen Haushaltsführung, die in Ladenburg seit zwei Jahren angewendet wird, vertraut gemacht. Viel Lob für die Unterstützung hörte Stadtkämmerer Daniel Müller, der als "Herr der Zahlen" eine Stütze der Verwaltung sei.

Auch auf den Umgang mit der Pandemie gingen alle Redner ein. Ladenburg habe die Krise bisher relativ gut gemeistert. Die meisten Menschen hätten sich an die Vorgaben gehalten.

Fraktionsübergreifende Freude kam auch beim Thema Finanzen auf. Die Steuerprognosen für 2021 bewerteten alle Fraktionssprecher als "sehr gut". Nicht nur die einmalige Nachzahlung in Höhe von 2,8 Millionen Euro Gewerbesteuer sorgte für einen größeren Investitionsspielraum. Auch die auf der Einnahmenseite verbuchten 7,9 Millionen Euro Einkommensteuer und die 5,7 Millionen Euro Gewerbesteuer seien Gold wert für die Handlungsfähigkeit der Römerstadt. Die Sprecher hoben außerdem hervor, dass alle Pflichtaufgaben erfüllt wurden.

Auf der Agenda stand ebenso das andauernde Projekt Digitalisierung. In diesem Punkt fanden die Fraktionssprecher gleichermaßen, dass der bisher erreichte Stand längst nicht zufrieden stimmen könne. Besonders die Bildungseinrichtungen müssten schneller unterstützt werden.

Maximilian Bauer, Fachbereichsleiter Digitalisierung für die Stadt, stellte die Strategie "Ladenburg digital" vor. Die dazugehörigen Maßnahmen sollen schon in den kommenden Gemeinderatssitzungen diskutiert werden. Das Konzept sei eine wichtige Orientierungshilfe und wurde einstimmig verabschiedet.

Schon in knapp zwei Jahren wird Ladenburg über 14.000 Einwohner haben. Alle Fraktionen sehen diesen Bevölkerungszuwachs als Chance an, auch wenn die Infrastruktur dafür schnell angepasst werden müsse.

Im Redekonzept aller Sprecher war auch der Neubau der Dreifeldsporthalle Thema. Ob alle Ausstattungswünsche umgesetzt werden können, steht zwar noch nicht fest – aber zumindest eins ist sicher: Die dringend benötigte Halle wird trotz Coronakrise gebaut, und am liebsten wäre den Fraktionen ein nachhaltiger und umweltfreundlicher Bau.

Einigkeit bestand ebenso bei der Herangehensweise für die Entwicklung des 2022 frei werdenden ABB-Geländes in der Wallstadter Straße. Die Einrichtung einer Stadtentwicklungsgesellschaft, wie von der SPD und den Grünen vorgeschlagen, haben alle Ratsmitglieder mitgetragen. Dass die Stadt ein Vorkaufsrecht für das Gelände ausübt, war ebenso unstrittig wie die Einbindung der Bürgerschaft in der Entwicklungsphase. Denn nur gemeinsam könne ein zukunftsorientierter neuer Stadtbereich entwickelt werden.

Die Fraktionsvorsitzenden sprachen in ihren Reden auch die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat an. Dass die "Nachwuchs-Arbeit" für den Erwachsenenrat in Ladenburg funktioniert, ist unstrittig, denn am Ratstisch sitzen mit Sophian Habel (CDU), Tim Ruster (FWV) und Marius Steigerwald (Grüne) drei Kommunalpolitiker, die sich auch schon im Jugendgemeinderat engagiert hatten. Jugend-Stadträtin Leonie Neu betonte in der Sitzung, dass die Zusammenarbeit beider Gremien respektvoll und zielorientiert ist.