Von Philipp Weber

Weinheim. „Ich denke, es reicht, es ist Zeit, Abschied zu nehmen.“ Holger Haring hatte sich die wichtigste Botschaft für das Ende seines Rechenschaftsberichts aufgehoben. Der bisherige Stadtverbandsvorsitzende der CDU Weinheim hat am Freitagabend auf eine erneute Kandidatur für dieses Amt verzichtet. Im selben Atemzug kündigte er an, nach 50 Jahren Mitgliedschaft in der CDU und mehreren Jahrzehnten Mitarbeit in politischen Gremien nicht mehr für ein Ehrenamt innerhalb der Partei zur Verfügung zu stehen.

Haring ist Mitglied des CDU-Ortsverbands Weinheim (Kernstadt). Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder im Verlauf der Stadtverbandsversammlung, die am Freitagabend in der Aula der Hans-Joachim-Gehlbergschule in Lützelsachsen abgehalten wurde, mit überragender Mehrheit Christian Lehmann. Der 45-jährige Unternehmer und zweifache Familienvater gehört dem Lützelsachsener Ortsverband an, hier ist er zudem Mitglied im Ortschaftsrat. Er erhielt das Mandat von 57 der 62 Stimmberechtigten, bei vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung.

„Wir wollen die Querelen der Vergangenheit hinter uns lassen“, rief Lehmann die Christdemokraten zu Geschlossenheit auf. Für politischen Streit würden sich GAL und Freie Wähler anbieten, wagte er einen Seitenhieb auf jene Kräfte, die die CDU bei der jüngsten Gemeinderatswahl von Platz eins verdrängt hatten. Zuvor hatte Haring die Zusammenarbeit mit den beiden Wählervereinigungen im OB-Wahlkampf 2018 als „Zweckbündnis“ bezeichnet.

> Ehrenvorsitzender des CDU-Stadtverbands Weinheim: Holger Haring. > Vorsitzender: Christian Lehmann. > Stellvertretende Vorsitzende: Lena Meyer, Mirko Winz und Inge Oberle. > Schatzmeisterin: Carola Meyer. > Schriftführerin: Ute Gorf-Mathias. > Mitgliederbeauftragter: Hans Peter Masuch. > Internet-Beauftragter: Thomas Ott. > Pressesprecher: Andreas Gabriel. > Beisitzer im Vorstand: Denise Düser, Stefan Haas, Steffen Hinkel, Marion Hördt, Frank Berner, Berthold Mathias, Marco Matejek, Heinz Meder, Christian Stumpe, Klaus Hafner. > Pflichtbeisitzer im Vorstand: Heiko Fändrich (Sulzbach), Lucia Fuge (Lützelsachsen), Thomas Gölz (Hohensachsen), Doris Schmitt (Oberflockenbach), Werner Schwalb (Weinheim), Jürgen Kunkel (Rippenweiher). > Kassenprüfer: Christian Botz, Ulf Martini.

Lehmann stehen künftig die Studentin Lena Meyer (21), stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union Weinheim, der Polizeibeamte Mirko Winz (36), stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, sowie Inge Oberle zur Seite. Letzte stellte sich kurz und knapp als langjährige CDU-Kommunalpolitikerin und amtierende Stadträtin vor.

Verglichen mit der langen und kontroversen CDU-Stadtverbandsversammlung 2017 war die Stimmung in der Schulaula am Freitag konstruktiv, bisweilen sogar gelöst. Als Haring zum Abschied eine Magnumflasche Wein geschenkt bekam („Einfach kann jeder, CDU ist schwer“) und die Versammlungsteilnehmer stehend Applaus spendeten, schien in der CDU-Familie alles in bester Ordnung zu sein. Schon zu Beginn der Versammlung war Haring zum Ehrenvorsitzenden des Stadtverbands ernannt worden, da es auf kurze Nachfrage von Versammlungsleiter Johannes Kalker keine Gegenstimme gab.

Doch auch diese Szenen konnten nicht über kritische Nachfragen hinwegtäuschen. Als die CDU-Mitglieder über die Tagesordnung abstimmen sollten, beantragte Heinrich Bohsem ausdrücklich, die eigentlich selbstverständliche Rubrik „Verschiedenes“ auf die Tagesordnung zu nehmen. Später wurde klar, warum er das getan hatte. Bohsem nutzte den Tagesordnungspunkt, um zu fragen, wie es mit Rolf Schmidlin weitergeht.

Zur Erinnerung: Schmidlin soll im Vorfeld der Gemeinderatswahl im Mai eine Unterstützerunterschrift für den später tatsächlich gewählten Günter Deckert („Deutsche Liste“) geleistet haben. Deckert ist früherer NPD-Vorsitzender und gerichtlich verurteilter Volksverhetzer.

Hans-Peter Masuch, Vorsitzender des Weinheimer CDU-Ortsverbands, musste antworten. Er verwies in seiner Replik auf eine interne Angelegenheit des Ortsverbands und auf laufende staatsanwaltliche Ermittlungen. Letztere waren eingeleitet worden, weil Schmidlins mutmaßlich geleistete Unterschrift nur für Mitglieder einer Wahlkommission einsehbar war und trotzdem an die Öffentlichkeit gelangte.

Allerdings sind die Ermittlungen offenbar schon im Spätsommer eingestellt worden. Marion Hördt wiederum forderte laut hörbar alle Anwesenden auf, sich von AfD-Inhalten zu distanzieren. Damit meine sie die Online-Aktivitäten diverser CDU-Mitglieder, ergänzte sie später im RNZ-Gespräch.

Es war nicht das einzige Intermezzo, an dem Bohsem beteiligt war. So fragte der langjährige CDU-Aktive, ob es denn einen Mitglieder-Beauftragten für den Stadtverband (Hans-Peter Masuch) brauche. Hintergrund: Die eigentliche Basisarbeit machen die Ortsverbände. Letztlich blieb das Amt jedoch bei Masuch.

Weitere Nachfragen – unter anderem von Ulf Martini – bezogen sich auf die Kassenführung. Laut den Ausführungen der Fragesteller haben CDU-Mandatsträger den „Parteianteil“ ihrer Aufwandsentschädigungen zu spät überwiesen. Schatzmeisterin Carola Meyer und Ex-Wahlkampfmanager Thomas Ott betonten jedoch eine insgesamt konstruktive Zusammenarbeit, auch beim Thema Finanzen. Allerdings höre man sich aktuell um, ob es nicht möglich sein, die Finanzierung der Parteiarbeit zu verändern.

So sollen Mandatsträger einer bürgerlichen Wählervereinigung mehr zahlen als die der CDU. Haring bedauerte in seinem Abschlussbericht, dass die CDU bei der Gemeinderatswahl schwach abgeschnitten hatte, jedenfalls für Weinheimer Verhältnisse. Er wünscht sich eine Stärkung des konservativen Markenkerns seiner Partei. Die „Offenheit für bunte Bündnisse“ sei gescheitert. Zumal gerade die vermeintlich offenen Kräfte wenig Toleranz für andere Meinungen aufbrächten.

Für ihn selbst sei die politische Auseinandersetzung immer dort zu Ende gewesen, wo die Persönlichkeit des anderen beginnt. Dennoch entschuldigte er sich bei allen, denen er nicht gerecht werden konnte. Das klang nach Abschied, auch von der Fraktionsführung im Gemeinderat, die Haring nach wie vor innehat. Zumal er gegenüber der RNZ von Innehalten und seinem baldigen 75. Geburtstag sprach. Gibt es noch einen Wechsel? Harings Antwort: „Kein Kommentar.“