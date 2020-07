Von Marco Partner

Weinheim. Das Öl-Projekt von Rhein-Petroleum zieht sich weiter in die Länge. Das schwarze Gold unter dem Areal der GRN-Einrichtungen am Hammelsbrunnen bleibt erst mal unter der Erde. "Vor 2022 werden wir in Weinheim nicht tätig werden können", erklärt Geschäftsführer Carsten Reinhold auf Nachfrage. Der Grund liegt nicht in der Corona-Pandemie, sondern am Erfolg des Heidelberger Unternehmens an anderer Stelle. In Weingarten unweit von Karlsruhe ist die Firma auf ein Erdöl-Reservoir von schätzungsweise mehr als 114 Millionen Barrel gestoßen. Nichtsdestotrotz werde das Unternehmen an der geplanten Erdölförderung in der Zweiburgenstadt festhalten.

Erst 2018, dann 2020. Jetzt 2022. Bereits im Jahr 2012 führte Rhein-Petroleum seismische Untersuchungen durch, seit 2017 liegt eine Genehmigung für die Testbohrung vor. Im Sommer 2019 hieß es dann, für die Probebohrung müsse zunächst eine für eine Lärmschutz-Kritik genügende Förderanlage verfügbar sein. "Das ist auch weiter der Plan. Nur mussten wir unseren Fokus etwas umschwenken, rein operativ können wir nicht zwei große Projekte parallel laufen lassen", so Reinhold. Dennoch blieb die Firma auch 2019 in Weinheim nicht ganz untätig. "Es wurden Baugrunduntersuchungen vorgenommen, kleine Bodenproben entnommen – und auch eine Kampfmittelsondierung für den anstehenden Bohrplatzbau wurde durchgeführt", erklärt der Geschäftsführer. Die besondere und sehr rare Lärmschutz-Förderanlage aber jetzt schon für 2022 zu reservieren, sei nicht machbar. "Es ist einfach nicht absehbar, wie sich die Anfragen und Aufträge entwickeln", betont der Geschäftsführer.

Apropos Entwicklung: Der plötzliche Absturz des Ölpreises auf dem Weltmarkt, der aufgrund der Corona-Krise zwischenzeitlich sogar ins Minus fiel, habe auf die Erdölförderung in der Region nur bedingt Effekte. "Große Öl-Firmen reagieren mit Personalabbau, aber wir sind ein kleiner Betrieb und ohnehin schlank aufgestellt. Ich brauche jeden Mann und jede Frau", erklärt Reinhold. Inzwischen sei der Öl-Preis wieder auf 40 Dollar pro Barrel (entspricht 159 Liter) angestiegen. Ohnehin habe man eher die langfristigen Kurse, den Jahresmittelwert (Stand 2019 bei 50 Dollar) im Blick.

Kostspieliger als in anderen Ländern sei die qualitative Erdöl-Förderung auf deutschem Boden nicht. Im Gegenteil: "Wenn man die bereits bestehende Infrastruktur und die kurzen Transportwege betrachtet, ist es sogar deutlich günstiger als Off-Shore-Tiefwasserbohrungen im Ozean oder in der unwägbaren Wüste." Und er relativiert den Fund in Weingarten: "Bisher haben wir dort sozusagen nur mit einer Spaghetti in einen großen Topf gepikt." Erst im kommenden Jahr sollen weitere Testbohrungen durchgeführt und die "richtige Förderung" frühestens 2022 beginnen.

In Weingarten richteten sich zuletzt die Fridays-for-Future-Proteste gegen die Erdölgewinnung vor der eigenen Haustür. "Dabei sind wir für die Energiewende", versucht Reinhold, auch hier zu relativieren. Erdöl als fossiler Brennstoff müsse reduziert werden, als chemischer Rohstoff sei das schwarze Gold in den "vielen Dingen des alltäglichen Lebens" aber immer noch unersetzbar. "Es steckt überall, im Smartphone, auf dem Asphalt des Radschnellwegs oder in der Outdoor-Tracking-Jacke. Selbst die Rotorblätter von Windkrafträdern bestehen zum größten Teil aus Erdölprodukten."

Weltweit werden pro Tag rund 100 Millionen Barrel Erdöl gefördert. Ziehe man Transportmittel wie Flugzeuge und Autos sowie Industriezweige wie die Plastikerzeugung ab, blieben immer noch 15 Millionen Barrel für die Petrochemie: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das ganz substituieren kann." Ein wichtiger, weil nachhaltiger Faktor sei die Qualität. "In der Raffinerie wird das Erdöl destilliert. Wenn es wenig Schwefel, Schwermetalle oder Benzole enthält, fallen auch weniger Abfallstoffe an – und bei der Reinigung des Öls wird Energie gespart", wirbt er für einen ganzheitlichen Blick auf die Debatte, bei welcher jeder das eigene Handeln hinterfragen darf.