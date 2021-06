Von Günther Grosch

Weinheim. "Im Restaurant essen, das habe ich weniger vermisst. Aber nicht mehr im ,HaWei’ schwimmen zu dürfen, sehr." Freude und Erleichterung spricht aus den Worten der Besucherin, die am Dienstagvormittag als eine der Ersten wieder ihre Runden im Hallenschwimmbad der Stadtwerke Weinheim drehen konnte. Exakt siebeneinhalb Monate war das "beste Hallenbad in der Umgebung" geschlossen gewesen: "Schön, dass wir jetzt wieder ins Wasser dürfen", ergänzt ihre Begleiterin. Sie freut sich auch, das freundliche und zuvorkommende Personal "von der Reinemachefrau über die Kassiererin bis zum Schwimmmeister" wiederzusehen.

"Die Schließzeit haben wir zum Aufhübschen, zum Modernisieren und zur künstlerischen Bereicherung des Bades genutzt", freut sich auch Stadtwerkegeschäftsführer Peter Krämer über die Rückkehr in den "Fast-Normalbetrieb". Ihm und Teamleiter Rudi Hill sei es wichtig gewesen, die Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit zu schicken, sondern sinnvoll zu beschäftigen und in die Arbeit der Stadtwerke zu integrieren: "Niemand hat finanzielle Einbußen erlitten."

Ein weiteres Anliegen ist es dem Geschäftsführer, das Bad über die Sommermonate hinweg offenzulassen – als Ausgleich für die lange Zeit der Schließung: "Zu diesem Zweck wurde die jährliche Revision vorgezogen und das Budget für die Verschönerungsaktion auf insgesamt rund 80.000 Euro aufgestockt", so Krämer. Hinzuzurechnen sind weitere 40.000 Euro an laufenden Kosten. In der kleinen Schwimmhalle, die vorwiegend für Schul- und Vereinssport genutzt wird, haben die Stadtwerke die Türen der Umkleiden, Duschen und Toiletten erneuern lassen. In der großen Halle zeigt sich die Damendusche in neuem Kleid. Ein neuer Boden, neue Türen und neue Trennwände erzeugen eine helle Optik.

Zudem wurde eine sparsame LED-Beleuchtung installiert. Frisch gestrichen präsentiert sich der Sanitätsraum. Decke, Beleuchtung und Elektroinstallationen wurden hier erneuert.

Für die Badegäste weniger sichtbar, aber dennoch mit einem farbigen Update versehen, zeigen sich die Kellerräume. In der Technik haben die Fachleute mehr als drei Dutzend Absperrventile für Trinkwasser und Heizung ausgetauscht, Heizungspumpen überholt, die Becken gereinigt und die komplette Schließanlage ausgetauscht.

"Männlichen" Zuwachs hat die Sandsteinfigur in der großen Halle erhalten. Ähnlichkeiten mit einem Badegast seien angesichts dessen markanter bärtiger Gesichtszier nicht von der Hand zu weisen, gibt Krämer zu. Tätig geworden ist das aus St. Martin in der Pfalz stammende Künstlerkollektiv "Klopp Tokk" auch in der kleinen Halle. Unterhalb des bereits vorhandenen Wandreliefs ist eine weitere, 17 Meter lange und 1,80 Meter hohe Bilderwand entstanden, die sieben überdimensionale Schwimmerköpfe mit bunten Badehauben zeigt.

Geöffnet ist das "HaWei" ab sofort und den gesamten Sommer über von Dienstag bis Freitag, jeweils zwischen 7 Uhr morgens und 21 Uhr abends. An Montagen kann man von 7 bis 13 Uhr seine Bahnen ziehen, samstags und sonntags von 7 bis 17 Uhr. Reservierungen sind im Zweistundentakt möglich. Letzter Einlass ist dementsprechend zwei Stunden vor der Schließung. Die Aufenthaltszeit endet jeweils eine Viertelstunde vor Beginn des nächsten Zeitfensters. Danach desinfiziert das Bäderteam alle Flächen, ehe die nächsten Gäste eintreten dürfen.

Vorläufig noch nicht zur Verfügung stehen die Liegeflächen, die Sprunganlage, die Rutschen, der Massagestuhl, die Salzgrotte, die Wärmekabine sowie die Sonnenwiese. Die Gästezahl ist pro Zeitfenster auf 25 Besucher begrenzt. Maximal 20 Menschen dürfen sich im großen Becken aufhalten, fünf im kleinen.

Wer sich ins "HaWei" rein will, muss sich deshalb unter der Telefonnummer 06201/106311 vorab ein Zeitfenster reservieren lassen. Mitzubringen sind entweder das negative Ergebnis eines Tests, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder der Nachweis, dass man von Covid-19 genesen oder vollständig dagegen geimpft ist. Bezahlt wird an der Kasse in bar – nach Ausfüllen eines Formulars mit den eigenen Kontaktdaten.

Besitzer von Dauer- oder Zehnerkarten können diese wie gewohnt einlösen. Für die Besitzer von Dauerkarten hat sich das "HaWei" übrigens eine pfiffige Lösung einfallen lassen, um die verlorenen siebeneinhalb Monate seit November aufzufangen. "Die Dauer der jeweiligen Karten wird individuell ab dem Ausstellungsdatum verlängert", erläutert Stadtwerke-Chef Krämer. Beim Betreten des Gebäudes besteht Maskenpflicht (FFP2- oder OP-Maske). Die Cafeteria bietet Getränke an. Auf das Haareföhnen muss dagegen noch verzichtet werden. In diesen Tagen wohl kein Problem.

Info: Weitere Informationen gibt es online unter www.sww.de.