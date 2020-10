Von Katharina Schröder

Ladenburg. Die Basketballer der Ladenburger Sportvereinigung (LSV) sind verärgert wegen der Hallensituation und wünschen sich eine Lösung für die Gemeinderatssitzungen und ihre Trainingszeiten in der Lobdengauhalle. Nun wenden sie sich in einem Offenen Brief an Bürgermeister Stefan Schmutz.

Schon bei der Jahreshauptversammlung der LSV war die problematische Hallensituation Thema. Weil die Gemeinderatssitzungen aktuell noch in der Lobdengauhalle stattfinden müssen, falle das Training der Basketballer nun regelmäßig aus. In der jüngsten Ratssitzung hatten die Stadträte Steffen Salinger (SPD), Sven Ruster (FWV) und Jenny Zimmermann (Grüne) die Kritik des Vereins aufgegriffen.

Sie forderten den Bürgermeister auf, neue Räume für die Sitzungen zu suchen. Dieser hatte darauf entgegnet: "Ihre Äußerungen stoßen bei mir auf maximales Unverständnis. Wir sind kein Basketballteam, sondern das höchste Gremium der Stadt Ladenburg."

Auf dieses Zitat reagieren die Sportler in ihrem Offenen Brief: "Wie wir, die Basketballer aus Ladenburg, als öffentliche Gruppe der Stadt von dem Verwaltungschef der Stadt Ladenburg angegangen werden, irritiert uns doch sehr!", heißt es gleich zu Beginn des Schreibens, das der RNZ vorliegt. Und die Kritik geht noch weiter: "Jedoch sind solche Zitate leider in letzter Zeit sinnbildlich für die aktuelle Vereinslage in Ladenburg. Und nun wurden auch wir Opfer." Solchen Aussagen wolle die Abteilung mit Fakten begegnen.

So hätten am vergangenen Mittwoch 120 Sportler auf ihr Training verzichten müssen, "damit das hochgeschätzte Gremium mit 22 Stadträten und Herrn Schmutz tagen konnte". Die Wichtigkeit des Gremiums sei unumstritten, wieso der Sitzungsort aber die einzige Dreifeldsporthalle der Stadt sein müsse, bleibe offen. Dann stellen die Basketballer eine Rechnung auf. In einer kreisförmigen Anordnung von Sitzungsmitgliedern und knapp 30 Bürgern kommen die Basketballer auf eine benötigte Fläche von etwa 320 Quadratmetern, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern gehalten werde. "Für die Einhaltung dieser Abstände gibt es definitiv sinnigere Räumlichkeiten als eine Halle mit mehr als 1200 Quadratmetern", heißt es in dem Schreiben.

Lobend werden die Räte Salinger, Ruster und Zimmermann für ihre Bitte, alternative Sitzungsorte zu suchen, erwähnt. Laut den Basketballern habe die Verwaltung Vorschläge der LSV-Vorsitzenden Petra Klodt für alternative Sitzungsorte, unter anderem die Aula des Carl-Benz-Gymnasiums oder die städtische Turnhalle, abgelehnt mit der Begründung, "dass die Sitzung des höchsten Entscheidungsgremiums aus diversen Gründen nur in der Lobdengauhalle stattfinden könne". Gründe dafür seien nicht kommuniziert worden. Als weitere Vorschläge bringen die Basketballer die beiden Kirchen, Sitzungen per Videokonferenz oder in Räumlichkeiten der Nachbargemeinden ein.

Als die RNZ den Bürgermeister mit dem Inhalt des Offenen Briefs konfrontiert, gibt Nicole Hoffmann, Referentin des Bürgermeisters, an, dass der Stadt das Schreiben der Basketballer nicht vorliegt. Sämtliche städtischen Liegenschaften seien geprüft worden. "Aufgrund der erforderlichen Abstandsgebote und der Möglichkeit des Lüftens, der Einhaltung des Grundsatzes der Öffentlichkeit von Gemeinderatssitzungen sowie der Notwendigkeit einer bestimmten technischen Ausstattung wurden mit Ausnahme der Lobdengauhalle keine geeigneten Räumlichkeiten gefunden", teilt Hoffmann mit.

Eine Anfrage an die Kirchen oder Dritte sei aus organisatorischen und logistischen Gründen nicht in Erwägung gezogen worden. Die Auf- und Abbauplanung sei für künftige Sitzungen aber zeitlich gestrafft worden. Eine Übertragung der Sitzung ins Internet sei wegen technischer Fragen und datenschutzrechtlicher Bedenken nicht geplant. Bürgermeister Schmutz steht nach wie vor hinter seiner Aussage "Wir sind kein Basketballteam, sondern das höchste Gremium der Stadt".

"Die Forderung und das geäußerte Selbstverständnis, dass die Stadtverwaltung als Eigentümer auf die Benutzung der eigenen städtischen Lobdengauhalle zur Veranstaltung von Gemeinderatssitzungen zu verzichten habe, um diese Sportvereinen für Trainingszwecke unentgeltlich zu überlassen, stößt bei Bürgermeister Stefan Schmutz auf maximales Unverständnis", teilt Hoffmann mit. Zu weiteren Fragen wollte sich die Stadt nicht äußern.