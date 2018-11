Schriesheim. (fjm) Grünen-Stadträtin Barbara Schenk-Zitsch wird nächstes Jahr bei der Kommunalwahl nicht mehr antreten. Das teilte die 66-Jährige am Mittwochabend in einer Pressemeldung mit. Die Entscheidung habe sie nach dem Sommerurlaub und langer Überlegung getroffen. "Der Schicksalsschlag mit der schweren Erkrankung meines Mannes, der vergangenes Jahr kurz vor Weihnachten meine Familie getroffen hat, öffnete mir die Augen, wie schnell ein Leben vergehen kann und wie wertvoll die Zeit ist, die mir für meine Familie bleibt", sagt Schenk-Zitsch. "Mir ist klar geworden, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen."

Schenk-Zitsch gehört dem Schriesheimer Gemeinderat seit November 1999 an, seit 2014 ist sie die erste Stellvertreterin von Bürgermeister Hansjörg Höfer. "Ich habe durch diese Einblicke in die Verwaltung auch manchmal eine andere Sicht auf die Dinge gehabt", sagt Schenk-Zitsch. So stimmte sie bei zwei weitreichenden Entscheidungen in diesem Jahr gegen ihre Fraktion: beim Grundsatzbeschluss für eine Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums und bei der Erweiterung der Obdachlosenunterkunft am Wiesenweg. "Es waren schöne, erfüllende, aber auch sehr fordernde, intensive Jahre, die Kraft gekostet haben", sagt Schenk-Zitsch.

Langweilig werde es ihr aber nicht. Ihren Beruf als Zahnärztin will sie weiter ausführen und sich ehrenamtlich im sozialen Bereich sowie beim Thema "Barrierefreiheit" engagieren. "Die Arbeit für meine Stiftung werde ich intensivieren und mein Engagement für die ,Kinderinitiative Strahlenburg’ fortsetzen", sagt Schenk-Zitsch. "Ich freue mich auf die Herausforderungen der Zukunft."