Von Max Rieser

Hirschberg-Großsachsen. Noch ist es nur ein unscheinbares Feld neben dem Spargelhof Reisig mit seinem beliebten Hofcafé. Doch schon bald wird es sich in ein lila blühendes Lavendelfeld verwandeln. Die Idee dazu stammt von den sechs Handballkollegen Simon Reisig, Jonas und Nicolas Dallinger, Benedikt Rupp, Jonas Melcher und Max von Babka.

Nach einem Spiel ihres Vereins, des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen, überlegten sie sich in der Umkleide, wie sie in der Pandemie etwas Schönes für Hirschberg kreieren könnten. "Eine klassische Lockdown-Idee", wie die Lavendelenthusiasten sagen, war das Ergebnis ihrer Überlegungen. Da es viele nach draußen zieht, weil man auch nicht viel anderes tun kann, wollten sie einen Ort schaffen, den man als Ziel für den Spaziergang ansteuern kann.

Neben dem Hof der Reisigs war auch schnell ein Platz gefunden, den man schon von Weitem über die Felder sehen kann. Fleißig gruben die Sechs das 800 Quadratmeter große Feld um und bereiteten den Boden vor. Im März säten sie Lavendelsamen ein. Das Ergebnis war ernüchternd. Die Pflänzchen wuchsen nur sehr langsam, und sie merkten schnell, für den Sommer würde es nichts mehr werden. Was nun?

Über Melcher kam der Kontakt zur Mannheimer Gärtnerei Beier zustande, die den sechs Freunden ein gutes Angebot für bereits gezogene Jungpflanzen machte. Also legten sie zusammen und kauften Pflanzen, Erde, Dünger und Holzlatten von einem Sägewerk, aus dem sie einen Zaun zimmerten. Insgesamt fast 3000 Euro kostete das Projekt. Durch Tipps der Gärtnerei und Reisigs Expertise aus der Landwirtschaft wussten sie, was zu tun war. Sie legten auf ihrem Feld 20 Zeilen an und pflanzten alle 2000 Setzlinge am 1. Mai in Eigenregie ein.

Und wie kommt die Idee an? Der Zuspruch sei enorm, berichten die Freizeitgärtner begeistert. Seit den ersten Medienberichten hagele es Zuspruch aus Hirschberg und dem Umland. Sogar das SWR-Fernsehen hat sich angekündigt. Um auch Menschen von weiter weg einzubeziehen, legte Social-Media-Experte Melcher Instagram- und Facebook-Seiten unter dem Namen "ragazzi.lavanda" an, auf denen man die Entwicklung des Feldes beobachten und die Sechs etwas besser kennenlernen kann. Auch hier hätten sie schon Gärtnertipps und Fanpost erhalten. Wer sich direkt an die Organisatoren wenden will, kann Simon Reisig auch unter der Nummer 01511/0670794 erreichen.

Das Unkraut wird von Hand entfernt, denn sie verfolgen auch einen Nachhaltigkeitsgedanken. Es sollen keine Spritzmittel verwendet werden. Das dient nicht zuletzt dazu, die zwei Bienenvölker, die Hobby-Imker Jonas Dallinger neben dem Grundstück aufgestellt hat, zu schonen. Den Honig verkauft Dallinger unter dem Namen "Blütenräuber" im Internet. Wenn er nicht gerade ausverkauft ist, kann man ihn auch im Hofladen der Reisigs ergattern. Für seine Bienen bietet der Jung-Imker Patenschaften an. Das brachte sie auf die Idee, auch für den Lavendel etwas Ähnliches zu organisieren. Außerdem hatte sich eine 89-jährige Mannheimerin mit einem Brief an die Sechs gewandt, in dem sie eine Patenschaft anbot, wovon alle gerührt waren.

Wichtig ist ihnen, dass es sich nicht um ein kommerzielles Projekt handelt. Die Patenschaften könnten lediglich helfen, die Kosten zu decken, denn die Investition ist auch für sie kein Pappenstiel. Wie die Patenschaften genau aussehen sollen, ist gerade in Planung.

Die ersten Blüten zeigen sich schon auf den kleinen Pflänzchen. Bis das Ziel, ein duftendes Blütenmeer wie in Südfrankreich, erreicht ist, wird es allerdings noch ungefähr zwei Jahre dauern. Bis dahin wollen die Handballer nicht tatenlos bleiben. Sie könnten sich vorstellen, das Feld noch zu vergrößern, Platz wäre genug. Auch ein Lavendelfest mit Bewirtung haben sie fest vor.

Da der Lavendel regelmäßig gestutzt werden muss, da er sonst verholzt, suchen die "Ragazzi" nach Partnern, die ihnen die Blüten abnehmen. Die Fülle an abgeschnittenen Blüten wäre zu groß, um nur Sträuße aus ihnen zu binden. Eine Parfum-Manufaktur oder eine Brennerei waren ihre Ideen. So könnte nicht nur ein toller Ort entstehen, sondern auch nachhaltiger Naturschutz betrieben werden.