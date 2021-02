Iris Siewert, sie ist angestellt für die Pferdeversorgung, kümmert sich auch in Zeiten von Corona liebevoll um die Vierbeiner auf dem Gelände des Reit-, Fahr- und Pferdezuchtvereins Großsachsen in der Talstraße. Foto: Peter Dorn

Von Nadine Rettig

Hirschberg-Großsachsen. Jeder Pferdeliebhaber weiß wohl, dass aus dem Satz "Ich gehe nur noch kurz in den Stall" meist eine Aktion von mehreren Stunden wird. Denn bis das Pferd geritten und gepflegt, der Stall gemacht ist, sind die Stunden schon wie im Flug vergangen. Und eine Plauderei mit den Stallkollegen, die meist auch nicht fehlen darf, tut ihr Übriges dazu.

So geht es auch Monika Springer. "Wenn aus meiner Familie jemand kurz in den Stall geht, muss ich meistens mit so drei Stunden rechnen", erzählt die Kassiererin des Reit-, Fahr- und Pferdezuchtvereins lachend. Doch in den Stallungen des Vereins ist dieser unbeschwerte Alltag zurzeit nicht mehr möglich. Denn auch hier gilt es, möglichst die Kontakte zu minimieren und ein hohes Personenaufkommen im Stall zu entzerren. "Zum Glück sind wir ein kleiner und überschaubarer Verein", sagt Springer.

Da man nur elf Pferde im Stall habe, sei es kein Problem, sich zu organisieren. Auf diese Weise habe man bisher verhindern können, feste Zeitslots einzuführen, wie es in größeren Ställen bereits im ersten Lockdown der Fall war. Auch die Reitbeteiligungen dürfen wie gewohnt zu den Vierbeinern kommen. "Bei uns spielt sich das gut ein, und jeder hat so oder so meist seine regelmäßigen Zeiten, zu denen er dann anwesend ist", berichtet Springer.

Auch um das Misten in den Ställen kümmert sich Iris Siewert. Nur elf Pferde sind hier untergebracht, weshalb sich die Reiter nicht ins Gehege kommen. Foto: Peter Dorn

Aber feste Regelungen gelten für den Besuch auf dem Gelände dennoch. So hat der Verein bereits Anfang November eine Maskenpflicht in der Stallgasse angeordnet. Zu Beginn sei sie skeptisch gewesen, ob man sich daran halten werde, gibt die Kassiererin zu, doch nach fast drei Monaten Erfahrung sei sie begeistert, wie toll die Anordnung vom ersten Tag an von jedem umgesetzt worden sei. In der Reithalle dürfen sich aktuell sechs Personen gleichzeitig aufhalten. Aber auch da werden die Reiter kreativ. "Viele gehen jetzt mehr in den Wald und trainieren ihre Pferde dort", berichtet Springer.

Das gilt auch für die vier Schulpferde, die nun schon seit drei Monaten keine Reit- und Voltigierschüler auf ihren Rücken getragen haben. Sie werden nun aktuell überwiegend von den Ausbildern bewegt, um dennoch in Schwung zu bleiben und keine Muskulatur abzubauen. Lediglich das Voltigier-Kaderteam darf aktuell im Verein trainieren. Aber auch da gebe es feste Regelungen, erklärt Springer. So dürfen nicht wie gewohnt mehrere Personen gleichzeitig auf einem Pferd turnen, sondern jeder nur einzeln. "Unser neues Schulpferd ist leider bisher noch gar nicht zum Einsatz im Unterricht gekommen", bedauert Springer.

Damit man direkt loslegen kann, wenn der Unterricht wieder gestattet ist, hat der Verein bereits jetzt schon ein Konzept mit entzerrtem Unterricht entwickelt, das er nun in Kürze der Gemeinde vorlegen möchte. "Dann können wir hoffentlich direkt starten, sobald es wieder erlaubt ist", hofft Springer.

"Aktuell sind wir wirklich in der Bredouille", sagt sie. Denn man habe ein schlechtes Gewissen, Quartalsabbuchungen zu machen, wenn aktuell keine Leistung möglich sei. Doch die Kosten für den Verein laufen weiter: Die Pferde brauchen ihr Futter, die Boxen müssen eingestreut sein, und auch der Besuch des Hufschmieds lässt sich nicht aufschieben. Gerade bei Aktionen wie dem Besuch des Hufschmiedes, der nun auch wieder ins Haus stehe, versuche man aktuell nur so viele Leute am Stall zu haben, wie es tatsächlich brauche.

Mit seinem Konzept ist der Verein bisher gut gefahren und konnte Corona-Infektionen in den Reihen der Vereinsmitglieder vermeiden. Dass sie bei manchen Eltern trotzdem auf Unverständnis treffen, dass zurzeit keine Reitstunden stattfinden, ist für Springer unverständlich. Dennoch hofft sie, dass mit einem guten Sicherheitskonzept bald wieder Unterricht möglich sein wird, wenn auch in reduzierter Form. Damit auch Neupferd "Suleima" bald seinen ersten Reitschülern das berühmte Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde zeigen darf.