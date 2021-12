Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Das alte Großsachsener Rathaus Am Mühlgraben 1 ist in die Jahre gekommen. Davon zeugt auch das Sicherungsgerüst, das inzwischen an der Westseite des Gebäudes angebracht wurde und von dem Bürgermeister Ralf Gänshirt in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend Bilder präsentierte. Das Gremium hatte bereits in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, das ortsbildprägende Fachwerkhaus zu verkaufen. Nun sprach sich das Gremium auch mehrheitlich für das offene Vergabeverfahren aus, für das sich Bieter bis Ende März 2022 bewerben können.

Von Jörg Mayer (FW) kam die einzige Gegenstimme. Er ärgerte sich darüber, dass die Gemeinde das Gebäude 40 Jahre lang habe verfallen lassen. Dabei sei es für Großsachsen wichtig. Alle anderen Räte sprachen sich für den Verkauf des Hauses und der Vergabe des Grundstücks im Wege des Erbbaurechts aus, damit das Gebäude "eine echte Chance" bekommt, wie es Bürgermeister Gänshirt formulierte. Dem interessierten Beobachter dürfte nicht entgangen sein, dass sich zwei Gemeinderäte für befangen erklärten: Jörg Büßecker (SPD) und Bernd Kopp (FW). Wie Büßecker auf RNZ-Anfrage bestätigte, ist er interessiert daran, das alte Rathaus zu kaufen.

"Ich würde hier gern mit meiner Familie wohnen. Auch mein Sohn würde mit einziehen", erzählte er. Im unteren Bereich, wo sich früher die Fahrzeughalle der Feuerwehr befand, könnte er sich eine gastronomische Nutzung vorstellen. Vielleicht auch sogar in Kombination mit einem Verkauf von Einrichtungsgegenständen; seine Frau betreibt einen Laden hierfür in Heidelberg.

"Ich finde das Haus klasse; das ganze Ensemble ist super interessant", schwärmt Büßecker, der das Projekt mit Architekt Kopp planen möchte. Dem SPD-Rat ist aber auch klar: "Da gehört schon ein bisschen Mut dazu." Denn allein die nötigsten Maßnahmen würden 425.000 Euro kosten, das machte auch der Bürgermeister noch einmal deutlich. Er erinnerte daran, dass sich der Gemeinderat die Entscheidung über den Verkauf nicht leicht gemacht habe, sie aber vor dem Hintergrund der Bedeutung und des Erhalts getroffen habe.

Matthias Dallinger (CDU) erkundigte sich nach den aktuell vermieteten Garagen. Dazu teilte Kämmerin Claudia Keil mit, dass der Mieter über eventuell anstehende Veränderungen informiert sei. Der große Sanierungsbedarf sei unstrittig, sagte Monika Maul-Vogt (GLH). Gleichwohl handle es sich um einen "sehr sensiblen Bereich" mit einem ortsbildprägenden Gebäude von großer historischer Bedeutung. Das Haus, das bis 1930 der Verwaltung und danach als Wohnraum diente, steht seit Mitte 2020 leer. Mit der Erbbaurecht-Regelung sei "ein tragbarer Weg" gefunden worden; das Grundeigentum bleibe bei der Gemeinde. Auch die einzelnen Kriterien, auf die man sich für die Vergabe verständigt habe, seien wichtig: wie die 60 Jahre Vertragslaufzeit und das Vorlegen eines denkmalgerechten Gestaltungskonzepts.

Matthias Dallinger sah wie Maul-Vogt das Erbbaurecht als "ideales Konstrukt" an. Er träumte laut von einer Wohnnutzung, vielleicht als Generationenwohnen oder Wohn-Kollektiv. Auch die Nutzung durch einen handwerklichen oder gastronomischen Betrieb hielt er für durchaus denkbar.

Christoph Kiefer (FW) machte deutlich, dass die Sanierung für die Gemeinde einfach nicht stemmbar gewesen wäre; der überwiegende Teil der Fraktion freue sich nun, wenn es gelänge, das historisch so bedeutsame Gebäude zu veräußern. Wichtig sei für sie auch die Klärung des Wegerechts gewesen – dabei ging es um die Treppe von der Breitgasse aus und den Weg südlich des Hauses.

Zwar blutete Thomas Scholz (SPD) auch ein wenig das Herz, das historische Gebäude veräußern zu müssen, er sah aber die Notwendigkeit, um den Haushalt zu schützen. Auch Oliver Reisig (FDP) sprach von einer Veräußerung "schweren Herzens", aber durch das Erbbaurecht behalte man Zugriff auf das Gebäude. Und angesichts "des langen Zettels der Investitionsmaßnahmen" sah er keine andere Möglichkeit. Nur so bekomme das Gebäude auch die Sanierung, die es verdiene.