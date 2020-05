Die 25-Jährige Lena Schirott aus Großsachsen studiert in Kiel Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit Schwerpunkt Marketing und Innovationsmanagement und schreibt an ihrer Abschlussarbeit, einer empirischen Analyse. Foto: Dorn

Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. Dieselstinker, Fahrverbot, Feinstaub-Grenzwerte: Meist sind Klimaziele und Umweltdebatten mit negativen Begriffen konnotiert und mit Sanktionen versehen. Ob es auch anders geht, untersucht derzeit die Großsachsener Studentin Lena Schirott in ihrer Masterarbeit. "Ich versuche herauszufinden, ob sich Menschen eher motiviert fühlen, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen und zum Beispiel eine City-Maut zahlen, wenn die Kommunikation positiv stattfindet", verrät die 25-Jährige, die in Kiel Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit Schwerpunkt Marketing und Innovationsmanagement studiert.

"Der Einfluss egoistischer und altruistischer Motive auf die Effektivität von klimapolitischen Instrumenten am Beispiel der City-Maut: Eine empirische Analyse", lautet der Titel ihrer Studie, bei der Schirott einen Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich zieht.

Denn mit der großen Abschlussarbeit ihres Studiums wollte sie gleich zwei ihrer Lieblingsthemen verbinden: Nachhaltigkeit und die Liebe zu Frankreich. Das lebensfreudige Nachbarland ist bei der Studentin gleich aus mehreren Gründen positiv besetzt. Hier hat sie von klein auf ihre Sommerurlaube verbracht, an der Atlantikküste jobbte sie während den Semesterferien als Surflehrerin. Und hier lernte sie auch ihre große Liebe kennen: Nicolas, der in der Nähe von Lyon wohnt.

Seit vier Jahren führt das Paar eine Fernbeziehung. Jetzt wollte Schirott die Gelegenheit nutzen, und die Masterarbeit bei ihrem Freund schreiben. Den theoretischen Teil schaffte sie. Doch dann kam alles anders, dann kam Corona. Und mit der Pandemie und Grenzschließungen musste sie wieder die Koffer packen. "Als die Reisewarnung ausgesprochen wurde, bin ich zurück nach Deutschland", schildert Schirott. "Jetzt skypen wir jeden Tag, wir frühstücken zusammen und machen sogar Sport per Videoschalte zusammen", sagt sie lachend. Und sieht trotz der erneuten Distanz das Positive. Wie auch in ihrer Studie. "Ich frage mich, wie es gelingen könnte, die Welt ein Stück weit grüner zu machen", betont sie. Mit Schreckensmeldungen wie schmelzenden Polarkappen, brennenden Wäldern oder überfluteten Inseln ginge das nur bedingt.

"Viele Menschen geraten dabei in eine Art Schockstarre oder in einen Verteilungsmechanismus. Sie sind sehr gut über das Thema informiert, sehen es aber eher als Aufgabe von Staaten und Konzernen. Es findet meist keinen direkten Eingang in das Handeln der Menschen", so Schirott. Wären die Klima-Maßnahmen aber positiv besetzt, würden auch mehr Bürger den persönlichen Vorteil ihres Handelns erkennen.

Bestes Beispiel: die sichtbaren Umwelt-Nebeneffekte der Corona-Krise. "Die Leute sind aufgewacht. Es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Jetzt steht die Gesundheit der Familie im Vordergrund. Die Menschen bekommen ein direktes Feedback, was ihr Verzicht im Positiven bewirkt. Sie erkennen: Es muss nicht unbedingt in den Urlaub geflogen und nicht immer das Auto genommen werden."

Somit begreift Lena Schirott die Krise auch als Chance. Der Befürchtung, dass Umweltdebatten nach Corona erst einmal zur Seite gewischt werden – nach dem Motto "erst mal die Wirtschaft retten, dann die (Um-)Welt" – hält sie ihren Optimismus entgegen.

Entscheidend ist wohl das Wie. Auch bei ihrem Praxis-Beispiel, der möglichen Einführung einer City-Maut. "Wenn die Steuer zu niedrig ist, fühlen sich manche Menschen eventuell berechtigt, weiterhin mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Ist die Steuer zu hoch ist, sind die Menschen frustriert, kommt es zu Protesten - oder die Menschen können sich die Autofahrt schlichtweg nicht mehr leisten", erklärt sie.

In Corona-Zeiten ist die Studentin für ihre Recherche zum Glück nicht auf Reisen oder persönliche Befragungen angewiesen. Die Umfrage kann online durchgeführt werden. 180 Probanden aus jedem Land benötigt sie als Minimum für verlässliche Aussagen. "Diese Zahl habe ich erreicht, aber je mehr Probanden, desto aussagekräftiger ist die Studie", betont Schirott. Und hofft doch genauso, dass sich die Welt bald wieder "normal" weiterdreht, und Lyon nicht nur über das Internet erreichbar ist.

Info: Für ihre empirische Studie benötigt Lena Schirott noch deutsche und französische Probanden. Die anonyme Teilnahme an dieser Umfrage dauert circa 10 bis 15 Minuten. Zum Ausfüllen sind keine speziellen Kenntnisse notwendig: www.marketing-wiki.bwl.uni-kiel.de.