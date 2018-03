Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Sie kennen sich seit über 40 Jahren und haben viel gemeinsam erlebt: Manfred Kopp und Dieter Korsch saßen zusammen im Gemeinderat, der eine bei den Freien Wählern, der andere bei der SPD, haben zusammen beim MGV Sängerbund Großsachsen im Chor gesungen, als stellvertretende Vereinsvorsitzende Verantwortung getragen und in der Theatergruppe gespielt. "Du warst ein toller Regisseur", lobt jetzt Dieter Korsch beim Treffen in der Uhlandstraße, wo Manfred Kopp ins Untergeschoss bittet.

Dank Kartoffelstempel durch den Zoll

Der frühere Tischtennisraum, in dem legendäre Theatergruppen-Treffen stattgefunden haben müssen, ist von Kopp umgestaltet und neu benannt worden: "Manfred’s Museum" steht auf einer kleinen Hinweistafel. Neben einigen Sammlerstücken wie alten Kaffeemühlen und Rechenmaschinen sind es vor allem die Plakate an den Wänden, die ins Auge fallen. Korsch hat sie größtenteils selbst gestaltet und damit Werbung für die Theaterstücke gemacht, mit denen der MGV für Furore sorgte. 1992 war es "Das Millionending" und 1993 die "Flucht ins Apfelbachtal". Dazwischen lagen viele weitere Aufführungen, an die sich beide gern erinnern.

Dann ein Sprung ins Jahr 2007 mit dem Start der sogenannten "Lettengässer-Reihe". "Das Lettengässer Brautkleid war ein Riesenerfolg", sinniert Manfred Kopp. Beim Sortieren der alten Plakate sei ihm in den Sinn gekommen, dass Korsch am 23. Februar seinen 85. Geburtstag begehe. Für ihn ein Grund, ihm öffentliche Aufmerksamkeit zu schenken und "Danke zu sagen für seine zurückliegenden Aktivitäten."

Korsch sei ab 1991 nicht nur bei der wiederbelebten Theatergruppe als Schauspieler, sondern auch als Kulissenbauer und Dekorateur engagiert gewesen. Und das über Großsachsen hinaus: Nach Weinheim und Löhrbach sowie in die sächsische Partnerschaftsgemeinde Niederau führte ihr Weg, wobei Dieter Korsch den Transport der Bühnenteile und den Aufbau auch gleich selbst organisierte.

Unvergessen bleibt die Teilnahme der Theatergruppe des MGV am Musical "Glasnost" in Weinheim Mitte der 1990er Jahre und die Verpflichtung nach Moskau, wo drei Aufführungen geplant waren. "Wir haben für die Bühnenteile einen Transport klargemacht, der dann aber beim Zoll hängen blieb, weil ein Stempel fehlte", erinnert sich Korsch. Die Zeit drängte, doch der Lastwagen kam nicht aus dem Flugzeughangar heraus, wo er zwischengeparkt war. Irgendwelcher Behördenkram drohte, das ganze Projekt platzen zu lassen. Die Musikakademie, wo "Glasnost" vor deutschkundigen Moskauern stattfinden sollte, war quasi nicht "einfuhrberechtigt".

Also nahm Korsch eine Kartoffel und fertigte einen amtlich aussehenden Stempel, der die Türen zum Hangar zwar öffnete, den Lastwagen jedoch nicht in Bewegung setzte. "Der Motor sprang nicht mehr an. Also ging der Zollbeamte los und charterte einfach an der Straße einen voll besetzten Linienbus, an den wir uns dranhängen konnten", erzählt Korsch weiter.

Spannende Geschichten, mit denen die gemeinsamen Erlebnisse noch keineswegs zu Ende waren. Beim neu gegründeten Elferrat der MGV-Fastnachtsveranstaltungen saß das Duo mit an Bord und half mit bei der Organisation der "Großsaasemer Kerwe", später umbenannt in "Gänsekerwe". Bedauerlich, so finden beide, dass so viele schöne Veranstaltungen inzwischen eingeschlafen sind.

Kopp nennt auch Korschs Soloauftritte mit dem von ihm gedichteten "Großsaasemer Heimatlied", für das der Jubilar zwei bekannte Berliner Weisen, seiner Heimatstadt, zusammengefügt hat. "Unser letztes gemeinsames Projekt war die Beteiligung an der Bilderausstellung zum Thema "Erde - Sorge um unser gemeinsames Haus", die 2016 im evangelischen Gemeindehaus in Großsachsen viele Besucher anlockte.

Was die alten Plakate angehe, so betont Kopp, sie seien nach wie vor wahre Kunstwerke und Hingucker: "Sie waren immer ein Teil des Erfolgs der jeweiligen Veranstaltung." Dass sie nun in "Manfred’s Museum" zu bewundern sind, ist ein schönes Geburtstagsgeschenk für den langjährigen Weggefährten.