Eineinhalb Jahre lang hat Yannick Rosenberger (27) an seinem ersten Buch gearbeitet. Nun hält er das Mitte Oktober erschienene Werk, das seine Expertisen als Golfspieler und Mentaltrainer vereint, in den Händen. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Als die Großsachsener Autorin Nina Ofenloch kürzlich mit der RNZ über ihr erstes Buch sprach, war auch ihr Lebensgefährte Yannick Rosenberger dabei. Und so nebenbei stellten sich zwei Sachen heraus: Er ist fast zeitgleich auch unter die Autoren gegangen – und wurde 2019 Linkshand-Weltmeister im Golf.

"Goal in One" ("Goal 1n One" geschrieben) lautet der Titel seines kürzlich erschienen Erstlingswerks. "So erreichst Du mit Mentaltraining Deine Ziele im Golf", heißt es weiter. Damit vereint der 27-Jährige seinen Nebenberuf und sein geliebtes Hobby, das aber mehr als nur ein Hobby ist. "Zwischenzeitlich habe ich quasi auf dem Golfplatz gelebt", erzählt Rosenberger schmunzelnd.

Erstmals stand er mit acht Jahren auf einem Golfplatz. "Meine Eltern hatten mich mitgenommen; aber eigentlich war das nichts für mich – man musste ruhig und geduldig sein", sagt der Großsachsener, der ursprünglich aus Bensheim kommt, heute. Doch mit zwölf Jahren traf er beim Golfclub in Heddesheim auf Gleichgesinnte, fand Spaß am Sport und spielte schnell große Turniere. Mit gerade einmal 15 Jahren durfte er schon für die Erste Mannschaft spielen.

Inzwischen verfügt Yannick Rosenberger über zwölf Jahre Erst- und Zweit-Bundesligaerfahrung. Er erspielte nationale und internationale Top-Platzierungen. Zu seinen spielerisch größten Erfolgen zählen der Gewinn der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft mit der Jugendmannschaft des Frankfurter Golfclubs und besagter Gewinn der Linkshand-Weltmeisterschaft im Jahr 2019.

Darauf blickt der 27-Jährige heute noch mit Stolz zurück. Erst kurz vor der Weltmeisterschaft im Sauerland war er auf sie aufmerksam geworden. Dass es ein solches Turnier für Linkshänder gibt, wusste Rosenberger bis dato nicht. Aus seiner Sicht ist Golfspielen für Linkshänder auch gar nicht so viel anders als für Rechtshänder. Nur den richtigen Schläger zu finden, sei gar nicht so einfach. "Der Markt hierfür ist klein", weiß Rosenberger. "Nur gut fünf Prozent der Golfer sind Linkshänder." Umso besonderer die Weltmeisterschaft. Rosenberger spielt auch nicht mehr so intensiv wie früher Golf, aber immerhin noch in einer Zweite-Bundesliga-Mannschaft in Heddesheim. Ein Umdenken setzte mit 19 bei ihm ein, seine Leistung stagnierte. Auch verletzungsbedingt verabschiedete er sich von einer Profi-Karriere, über die er durchaus mal nachgedacht hatte.

Stattdessen fragte er sich, woran es ihm mental mangelte, um beim Golf vorwärts zu kommen. Und so entschied sich Yannick Rosenberger, der im Hauptberuf Finanzberater ist, für ein Auseinandersetzen mit dem "Problem". Er absolvierte eine Business-Trainerausbildung sowie eine Zertifizierung zum Diplom-Mentaltrainer.

Nebenberuflich ist er nun als Trainer und Vortragsredner unterwegs und wird sowohl von Unternehmen als auch begeisterten Golfspielern viel gebucht. Corona-bedingt sind Veranstaltungen derzeit nicht möglich, weshalb er zwar für Einzel-Coachings gebucht wird, aber keine Reden vor großen Gruppen hält. Außerdem bietet Rosenberger vorübergehend auch Online-Coachings an.

Doch was macht eigentlich ein Mentaltrainer? "Ich beschäftige mich mit Gedankenmustern, erkläre, wie der Computer im Kopf funktioniert und helfe Menschen dabei, vom Ist- zum Soll-Zustand zu kommen", erklärt Rosenberger. Dabei analysiert er mit Kunden Fragen wie "Was sind die Ziele?" und "Was möchte ich erreichen?" Ein großes Thema dabei ist auch die Außenwelt, die auf die Gedanken Einfluss nimmt, sei es beim Auto oder der Wohnungswahl. "Dadurch befinden wir uns in ständiger Abhängigkeit."

Und das ist letztlich auch beim Golf so. Viel zu sehr mache man sich dabei vom Ergebnis abhängig, findet der Großsachsener und verliere dadurch auch den Spaß daran. "Dabei kann man das nicht beeinflussen und sollte einfach nur sein Bestes geben." Und genau darum geht es in seinem Buch.

Ein Golfspieler verbringe im Schnitt 200 Sekunden mit Abschlägen. "Doch was macht er in den restlichen vier Stunden auf dem Platz?", fragt Rosenberger – und gibt die Antwort selbst: "Das Gehirn ist gelangweilt und fragt sich: Womit kann ich mich beschäftigen?" Dies habe wiederum meist negative Folgen; die äußeren Einflüsse beschäftigen einen. Dabei müsse man auch zwischen den Schlägen topfit sein. Rosenberger rät: "Ich sollte mich auf das konzentrieren, was ich selbst in der Hand habe."

Wie das genau funktioniert, erfährt man in den sieben Kapiteln seines Buchs inklusive Übungen und Anregungen, beispielsweise für Rituale, die helfen können. Auch ein paar persönliche Golf-Tipps gibt der Großsachsener am Schluss. Damit das Golfspiel wieder Spaß macht, sich das Handicap verbessert und Ziele in greifbare Nähe rücken.