Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Bei den Landwirten hat Peter Hauk, der baden-württembergische Minister für den Ländlichen Raum (MLR), derzeit keinen leichten Stand. Das Eckpunktepapier, mit dem die Landesregierung auf das Volksbegehren "Rettet die Bienen" reagiert hat, stößt bei vielen Bauern nicht gerade auf Zuspruch. Wohl deshalb waren rund 80 von ihnen, teils sogar aus Südbaden, am Freitag nach Großsachsen in den Obsthof Bitzel gekommen, um mit Hauk über die Inhalte dieses Eckpunktepapiers zu diskutieren.

Der Minister verdeutlichte zunächst, dass die Landesregierung mit dem Papier Schlimmeres verhindern wolle. Schlimmeres enthalte nämlich der Gesetzentwurf des Volksbegehrens, indem etwa der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln jeglicher Art in allen Schutzgebieten, auch in Landschaftsschutzgebieten, untersagt werde. Gerade aber dort lägen viele Anbauflächen, so Hauk. In dem Eckpunktepapier, das den Gesetzentwurf des Volksbegehrens ersetzen könnte, habe man die Landschaftsschutzgebiete deshalb von diesem Verbot befreit.

Weiterhin sieht das Volksbegehren vor, das bis zum Jahr 2030 der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Baden-Württemberg um 50 Prozent reduziert wird. "Das ist das scharfe Schwert des ProBiene-Entwurfs", stellte Hauk klar. Damit würden die Initiatoren des Volksbegehrens die Existenz vieler Betriebe aufs Spiel setzten, nicht nur diejenigen, die konventionelle Landwirtschaft betrieben, sondern ebenso die der Bio-Landwirte. Denn auch deren Pflanzenschutzmittel, etwa Kupfer oder Schwefel, seien davon betroffen.

Deshalb habe sich die Landesregierung mit den Initiatoren von "ProBiene" und verschiedenen Verbänden zusammengesetzt, um einen Kompromiss zu finden. Der sieht nun vor, bis zum Jahr 2030 die Menge der eingesetzten chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel um 40 bis 50 Prozent zu reduzieren. Das klinge zwar immer noch nach viel, doch gebe es große Reduktionspotenziale. "Ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Hausgärten und auf öffentlichen Flächen würde bereits fünf bis sieben Prozent bringen", erläuterte Hauk. Eine weitere Mengenreduktion von bis zu 15 Prozent könnte gelingen, wenn der Satellitenpositionierungsdienst Baden-Württemberg freigeschaltet wird. Damit könnten Landwirte punktgenau Pflanzenschutzmittel aufbringen und Überlappungseffekte vermeiden.

"Die 40 bis 50 Prozent sind ein mittel- bis langfristiges Ziel", ergänzte der Leiter der Abteilung Landwirtschaft im MLR, Norbert Rühl. Zudem müsse nicht der einzelne Landwirt dieses Ziel erreichen, sondern es gelte für das gesamte Land. Zudem würde die Ausweitung des Ökolandbaus automatisch eine Reduzierung der eingesetzten chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel ergeben.

Mit diesen Erläuterungen gaben sich die erschienenen Landwirte nicht zufrieden. Vor allem die Reduktion der chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel erschien ihnen schwierig. So wies der Vorsitzende des Arbeitskreises Erwerbsobstbau Heidelberg-Bergstraße, Karl-Otto Jäck aus Schriesheim, darauf hin, dass sich Unternehmen der chemischen Industrie aus der Herstellung von Pflanzenschutzmitteln zurückzögen. "Wir brauchen eigentlich neue Mittel", sagte Jäck. Es sei notwendig, mehr in diese Richtung zu forschen, um so die Mengenreduktion hinzubekommen. Deshalb würden die staatlichen Forschungseinrichtungen laut Hauk auch personell besser aufgestellt.

"Klar kann man sagen, die Politik ist erpressbar, aber die haben das Heft in der Hand", erklärte Hauk. Die Regierung habe keine Möglichkeit, das Volksbegehren zu stoppen. Dessen Initiatoren hätten zwar eingewilligt, bis zum 18. Dezember nicht dafür zu werben, bis dahin müsste aber ein Entwurf seitens der Landesregierung vorliegen, der den Initiatoren als machbar erscheint.