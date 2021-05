Schriesheim/Hirschberg. (RNZ) Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) plant, auf der Strecke der Linie 5, also der ehemaligen OEG, zwischen der Zentgrafenstraße und der Talstraße die Gleise zu erneuern. Die Arbeiten werden in dem Zeitraum vom Dienstag, 25. Mai, bis Sonntag, 30. Mai, stattfinden. Dabei wird die Bahnstrecke zwischen Großsachsen-Süd und Schriesheim-Bahnhof gesperrt. Es ist vorgesehen, die Verkehrsführung bereits ab Mittwoch, 19. Mai, zu ändern und den Bahnübergang in der Zentgrafenstraße zu schließen. Die Sperrung wird aufgrund der Nacharbeiten bis voraussichtlich Freitag, 4. Juni, andauern.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird für die Dauer der Sperrung zwischen Schriesheim-Bahnhof und Großsachsen-Bahnhof eingerichtet. Die Haltestelle Zentgrafenstraße wird nur in Fahrtrichtung Schriesheim-Bahnhof angefahren. Die Umstiege von der Bahnlinie 5 zum Schienenersatzverkehr der zeitweiligen Buslinie 5 erfolgen an den Haltestellen Großsachsen-Bahnhof und Schriesheim-Bahnhof.