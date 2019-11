Zahlreiche Lichter und das Gebäude an sich verliehen dem gut besuchten Adventsmarkt im Zollhof am Wochenende einen ganz besonderen Flair. Foto: Kreutzer

Von Nadine Rettig

Hirschberg-Großsachsen. Während die Weihnachtsmärkte der Umgebung noch in den Startlöchern standen, öffnete der Kurpfälzer Zollhof am Wochenende bereits seine Tore und ließ bei keinem seiner Besucher einen Zweifel daran, dass die Weihnachtszeit schon eingeläutet werden kann. „Jetzt ist die Zeit der 1000 Lichter, sie erstrahlen wunderschön, sie zaubern ein Lächeln auf Gesichter der Menschen, die vorübergehen“, lautete die Aufschrift eines Schildes, das die Besucher des Adventsbasars in den historischen Gemäuern begrüßte.

Dieser Aufschrift gerecht zu werden, hatte sich das Ehepaar Susanne und Arnulf Tröscher zum Ziel gemacht. Schon von Weitem begrüßten zahlreiche Kerzen auf der Außenmauer die Besucher; ein Meer von Lichtern säumte den Weg in den Innenhof und ins Haus, wo die Verkäufer ihre Arbeiten präsentierten.

Von handgemachten Hüten und Taschen über Gemälde und Skulpturen bis hin zu Kupfertöpfen aus ganz Europa gab es für die zahlreichen Besucher allerhand zu entdecken und zu kaufen. „Hier trifft man noch auf den Ursprungsgedanken von einem Weihnachtsmarkt“, freute sich Jana Kreis, die ihre handgefertigten Keramikarbeiten verkaufte.

Das Ehepaar Tröscher hatte den ehemaligen Zollhof im Jahr 2014 gekauft und veranstaltete nun bereits zum vierten Mal den Adventsbasar. „Unser Ziel war es, dem Haus wieder etwas Leben einzuhauchen“, erklärte Susanne Tröscher.

Dabei wollen sie das romantische Ambiente des Hauses nutzen und einen Weihnachtsmarkt kreieren, der einen anderen Flair hat als die sonst bekannten. Gerade deshalb freute sich das Ehepaar umso mehr über die fast 30 Standbetreiber, die ihre handgearbeiteten Werke präsentierten und verkauften. „Alle Aussteller haben so viel Empathie für ihre Stände und bringen unglaublich viel Leidenschaft mit“, freute sich Tröscher.

Und viele von ihnen waren nicht zum ersten Mal dabei. So zum Beispiel Kerstin Gmünder, die bereits zum dritten Mal ihre Quilling-Arbeiten präsentierte und verkaufte. Bei den Arbeiten in der alten Kunstform entstehen aus Papierstreifen allerhand kunstvolle Figuren. „Wow, wie unglaublich filigran das ist“, staunte eine Besucherin über die Kunstwerke. Auch Hobbydrechsler Klaus Wegner betrieb seinen Stand beim Adventsbasar nicht zum ersten Mal. Das Flair des historischen Gebäudes hatte es dem Weinheimer besonders angetan. „Solche Räumlichkeiten findet man nicht so schnell wieder“, war er sich sicher. Er freute sich besonders darüber, auch den Fortschritt der Renovierungsarbeiten beobachten zu können. „Im ersten Jahr war die Decke noch ganz offen, und man konnte bis unters Dach schauen“, erinnerte sich Wegner, der seinen Stand im ersten Stock aufgebaut hatte. Diese Beobachtungen machten auch viele der Besucher wie das Ehepaar Annekathrein Metzendorf und Klaus Edelmann aus Hohensachsen, die den Markt bisher in jedem Jahr besucht hatten. „Hier gibt es einfach Sachen, die man sonst nirgendwo findet. Und man entdeckt jedes Jahr etwas Neues“, fand Metzendorf. „Was Tröschers auf die Beine gestellt haben, ist einfach nur großartig“, lobte Edelmann.

Auch die Resonanz sprach für sich. „Bisher hatten wir noch an keinem Freitag so viele Leute wie dieses Jahr“, zog Arnulf Tröscher zufrieden eine erste Bilanz. Während es draußen dunkler wurde und der Hof sich immer mehr in ein Lichtermeer verwandelte, konnten sich Tröschers bei all dem bunten Treiben rund um den Zollhof daran erfreuen, ihre Mission erfüllt zu haben: den historischen Gemäuern wieder Leben einzuhauchen.