Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Landwirt Karl-Jürgen Bitzel traute seinen Augen kaum, als er am Donnerstagmorgen bei seinem Artischocken-Feld südlich vom Autobahnzubringer in Hirschberg-Großsachsen vorbeifuhr. Unbekannte hatten den kompletten Acker leergeräumt. "Ich dachte: Da hat wohl jemand geernet – und derjenige war nicht ich", sagt Bitzel im Gespräch mit der RNZ einigermaßen fassungslos.

Kleineren Diebstahl, mal ein Apfel hier, mal eine Kirsche dort, kennt er bereits. "Aber so etwas in diesem Umfang habe ich noch nie erlebt", so der Obstbaumeister. Er verständigte die Polizei, die dazu auch eine Pressemitteilung verschickte. Der Diebstahl im Gewann "Sternbach", westlich der Bundesstraße 3, muss sich in den zurückliegenden Tagen – etwa ab 25. Mai – ereignet haben.

Die Unbekannten haben 1500 bis 1700 Blütenstände des Gemüses abgeschnitten. Der Schaden beläuft sich auf über 10 000 Euro. Aufgrund der Menge des Diebesgutes müssen mehrere Personen an dieser "Ernte" beteiligt gewesen sein, für den Abtransport war sicherlich ein größeres Fahrzeug erforderlich.

Aber wer macht so etwas? Bitzel will keine Mutmaßungen anstellen. Sicher sei aber, dass hier Menschen am Werk waren, die sich auskennen und dafür Verwendung haben. Ob jemand sie jetzt einkochen, im Laden verkaufen will? Der Landwirt weiß es nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt würden die Blütenblätter der Artischocken noch eng anliegen, weshalb sie als Gemüse verwendbar sind. Bitzel selbst verkauft die Artischocken als Blumen, "weil der Absatz einfach höher ist". Viele Floristen schätzen die lila Blütenstände; Gourmets wiederum lieben das blättrige Gemüse. Artischockenherzen, also Blütenböden ohne Blütenblätter, werden beispielsweise für Risotto, als Belag für eine Pizza oder auch püriert als Dip verwendet.

Wer weiß, was die bislang unbekannten Täter daraus gemacht haben. Für Bitzel jedenfalls war dieser Diebstahl "eine Dreistigkeit" sondersgleichen. Bitzel hat aber keine besonders große Hoffnung, dass die Täter gefunden werden. "Es ist nachts momentan so hell; da haben die noch nicht mal Taschenlampen gebraucht", vermutet der Landwirt. Vielleicht haben Vorbeifahrende auch nicht gedacht, dass gerade Diebe ein Feld abernten.

Bitzel hofft jedenfalls, dass sie aufgrund der Anzeige und der medialen Aufmerksamkeit zumindest nicht zurückkehren.

Info: Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet darum, sich zu melden, sollte man im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten in Schriesheim unter Telefon 06203/61301 entgegen.

Update: Donnerstag, 28. Mai 2020, 19.35 Uhr

