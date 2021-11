Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Großsachsen. Ein Bild, das der Künstler Hugo Simberg 1903 schuf, trägt den Titel "The Wounded Engel": Eine erschöpfte Lichtgestalt wird darauf auf einer Art Bahre getragen von zwei Jungen, "sehr irdisch aussehenden Lausbuben", wie Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller am gestrigen Sonntagmorgen im Gottesdienst in der evangelischen Kirchengemeinde Großsachsen sagte. Ein besonderer Tag für Pfarrer Friedel Goetz, der nun auch offiziell ins Amt als Polizei-Seelsorger eingeführt wurde.

Diesen Bezirksauftrag übt er als bislang erster und einziger Pfarrer bereits seit 1. September 2020 aus und hat dabei inzwischen einige Kontakte geknüpft. "Wir wollen heute gemeinsam um den Segen bitten für diese neue Aufgabe als Seelsorger der Polizei", sagte Goetz nach dem Orgelspiel von Till Otto. Ein Gottesdienst auch unter besonderen Vorzeichen: Der erste Advent markiert den Beginn des Kirchenjahrs, und zugleich trat auch der neue Name des Kirchenbezirks Neckar-Bergstraße in Kraft. Er ersetzt die frühere Bezeichnung "Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim".

Dekanin Lehmann-Etzelmüller ging in ihrer Ansprache auf den Stellenwert der Polizei und ihre sinnstiftende Arbeit ein. Aber auch diese "Wächter und Helfer" bedürften manchmal Unterstützung und Begleitung. Die Faltkarte mit Simbergs Motiv habe sie selbst auf dem Schreibtisch liegen. Sie zeige, wie auch die vom Himmel geschickten Helfer Halt und Trost brauchten. Dafür ist die Polizei-Seelsorge da, und dafür ist Goetz jetzt da. Diese Aufgabe werde nicht immer leicht sein, doch auch Goetz finde Trost und Halt in seinem Glauben. Ganz formell fragte sie den Großsachsener Geistlichen, ob er diese Aufgabe wahrnehmen wolle, und er antwortete "Ja, mit Gottes Hilfe". Auch die anwesenden Vertreter der Polizei und die Gemeinde selbst gaben ihren Segen. "Mit weitem Herzen, Einfühlungsvermögen und Sorgfalt", werde Goetz seinen Dienst versehen, davon sei sie überzeugt, sagte Lehmann-Etzelmüller.

In den guten Wünschen von Goetz‘ Klientel wurde deutlich, dass sie sich klarere Regeln und Unterstützung von Politik und Gesellschaft wünscht. "Polizei und Seelsorge unterstützen sich gegenseitig", meinte Polizeidirektor Manfred Beuchert vom Polizeipräsidium Mannheim, dem Goetz zugeordnet ist. "Auch in fordernden Zeiten – und die haben wir gerade – weiter füreinander da zu sein", sei ganz wesentlich. Beuchert sprach von schwierigen Umständen, tragischen Einzelschicksalen und belastenden Einsätzen in der Region, als den Polizisten bei Krawallen Flaschen und andere Dinge um die Ohren flogen.

Inhaltlich stellte Beuchert seiner Rede ein Zitat des Österreichers Stefan Zweig, einem überzeugten Pazifisten, in den Mittelpunkt: "Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern." Das bedeute, sich selbst nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern sich als Teil einer Gemeinschaft zu begreifen. "Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird" – Pfarrer Gregor Bergdolt, im Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe zuständig für den Bereich Seelsorge, sprach in seiner Predigt über Jeremia (23,5) von der Aufgabe eines Hirten, die Schwachen zu schützen und sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Aufgaben, die auch der Polizei obliegen. Für ihre Sorgen ist Friedel Goetz nun Ansprechpartner.