Hirschberg-Großsachsen. (kaz) "Jetzt die 116", ruft Organist Andreas Well von der Empore nach unten. Es ist Ostersonntag, kurz nach 10 Uhr. In der evangelischen Kirche Großsachsen schlagen Gläubige das Gesangbuch auf, um jenes Lied anzustimmen, in dessen Anfangszeile es heißt: "Er ist erstanden, halleluja, freut euch und singet." Nur ganz wenige haben in der Kirche Platz genommen, die meisten sitzen oder stehen draußen.

Weil keine Ostergottesdienste stattfinden dürfen, hat die Gemeinde nach einer Alternative gesucht. Und die heißt: bei offenen Kirchentüren den Orgelklängen lauschen und später draußen die Osterkerze entzünden.

Kerzen flackerten im Inneren der evangelischen Kirche, wo Organist Andreas Well unter anderem Bach spielte. Draußen entzündete Pfarrer Friedel Goetz die Osterkerze. Fotos: Kreutzer

Also beginnt Well sein Spiel mit Präludium und Fuge in G von Johann Sebastian Bach, es folgen weitere Choräle aus dem "Orgelbüchlein" und dann das gemeinsame Singen. Eine Abordnung des Posaunenchors hat sich auf dem Vorplatz aufgestellt. Dann heißt es nochmals: Mitsingen! Pfarrer Friedel Goetz freut sich über die doch recht große Resonanz. Eine Frau bedankt sich für den Brief, den er unter dem Motto "Ostern 2020. Das Leben geht anders weiter" an die Haushalte verteilen ließ.

Darin geht es um die Ausbreitung des Corona-Virus, um die Angst davor, aber auch um das, was man aus der Krise lernen könnte. Demnach haben Menschen das Unheil selbst produziert, weil sie gegen die Natur handelten, auch durch ungebremstes Wirtschaftswachstum. Ichbezogenes Denken und Handeln schaffe wiederum eine Welt voller Grenzen, blockiere mögliche und wichtige Schritte für ein besseres Miteinander. "Unter diesem Aspekt können Karfreitag und Ostern wie eine kopernikanische Wende auf mich wirken. Denn weder die Erde ist der Mittelpunkt des Alls, noch bin ich mit meinen Wünschen und Erwartungen der Mittelpunkt meiner Existenz", so eine seiner Botschaften.

Kerzen flackerten im Inneren der evangelischen Kirche, wo Organist Andreas Well unter anderem Bach spielte. Foto: Kreutzer

Eine Osterandacht, die am Morgen online abrufbar ist, hat Friedel Goetz zuvor von Metropolregion-TV drehen lassen. Dies ist zum Nulltarif möglich gewesen, weil der Sender sie ins Programm aufgenommen hat. "Ansonsten sind wir technisch noch nicht so weit, um selbst etwas produzieren zu können", sagt er. Im Grunde hofft er ja auch, dass Gottesdienste in absehbarer Zeit wieder ganz normal gefeiert werden können.

Dennoch: Auch die "Ersatzveranstaltung" am Ostersonntag hat was. "Das waren schöne Momente", sagt der Pfarrer zum Organisten, als der nach draußen kommt. Die Kirchgänger unterhalten sich – natürlich mit gebührendem Abstand – über das, was sie heute noch kochen werden. Der erste Spargel der Saison ist der Favorit. Auch Anekdoten über die Enkel werden ausgetauscht. Ansonsten wird einfach viel gelacht. Sätze wie "Mit dem Mundschutz hab ich Dich gar nicht gleich erkannt" werden laut – und sorgen für Erheiterung.

Beim Entzünden der Osterkerze muss der Pfarrer die Flamme vor dem Wind schützen. Er sagt: "Das Licht soll Euch bis zum nächsten Ostern begleiten." Und alle hoffen, dass sich das "andere Ostern" nicht wiederholen wird. "Lieber Gott, bitte mach’ was" murmelt eine Frau.