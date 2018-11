Von Christina Schäfer

Hirschberg-Großsachsen. "Schauen Sie mal, hier, der Schlüssel, den ich für die Kirche bekommen habe." Der Blick fällt auf den Griff, in den ein lachendes Gesicht gestanzt ist. "Da fühlt man sich doch gleich willkommen." Melanie Weigl dreht den Schlüssel im Schloss der evangelischen Kirche Großsachsen. Und sie lacht. Das macht sie oft. Ein Lachen, das nicht nur den Mund der 34-Jährigen erfasst, es zeigt sich in ihrem ganzen Gesicht. Doch die optimistische Heiterkeit ist nur eine der Facetten von Hirschbergs neuer Organistin.

Zehn Minuten später. Milchkaffee mit einem Päckchen Zucker. Dazu eine Frau, die jetzt im Café um die Ecke aufmerksam den Fragen zuhört, die überlegt, die erzählt, wie sie ihr Dasein als Kirchenmusikerin versteht. "Es geht darum, die Stimmung eines Gottesdienstes aufzunehmen." Darum, eine Einheit zwischen Wort und Musik herzustellen. "Das lasse ich in die Orgel fließen, gebe den Menschen damit noch etwas mit auf den Weg." Denn Musik, sagt Melanie Weigl, könne trösten, helfen. Und Gefühle verstärken: "Es ist die Begleitung eines Prozesses, gerade wenn es um Trauer geht." Sich selbst nimmt sie dabei nicht so wichtig.

Eigentlich wollte sie Ärztin werden. Das lässt Weigl in einem Nebensatz fallen, der ihren Ansatz des Helfens mit und durch Musik erklärt. Den lässt die ausgebildete Sopranistin auch in ihre Tätigkeit als Chorleiterin zweier katholischer Kirchenchöre in Heidelberg einfließen. "Ein ,Das kann ich nicht‘ lasse ich nicht gelten", sagt sie mit Nachdruck. Dabei geht es ihr nicht um eigenen Ehrgeiz, sondern darum, jedem ihrer Chormitglieder zu zeigen, "dass er etwas kann". Auch hier ist ihre Empathie gefragt, denn ein Chor sei "sensibel und verletzbar". Kann Singen Verletzungen heilen? Weigls Blick geht in die Ferne, sie scheint abzuwägen. Physisch, sagt sie dann, gäbe es wissenschaftliche Belege für eine Heilwirkung durchs Singen. Und psychisch? "Ich denke schon. Gerade im Chor, weil man Gemeinschaft erlebt."

Gemeinschaft ist das, was sie auch mit Kirche verbindet. Der Glaube sei nicht der Antrieb für ihren Beruf gewesen. "Der ist zu instabil", lacht sie. Melanie Weigl, 1984 in Celle geboren, entstammt weder einem gläubigen noch musikalischen Elternhaus. "Aber mit meiner Oma habe ich jeden Tag gesungen." Die Großmutter erkennt das Talent der Enkelin. Im Alter von elf Jahren hört Weigl in einer Kirche erstmals einen Organisten. Mit 16 darf sie das Instrument endlich erlernen.

Mit 18 ist sie Schülerin an einer Berufsfachschule für Musik, beginnt 2005 ihr Studium der Kirchenmusik an einer Hochschule unter kirchlicher Trägerschaft in Bayreuth. Sie wechselt 2006 nach Heidelberg, weil hier der Schwerpunkt auf ihrer Leidenschaft liegt - eben Chorleitung und Gesang.

Orgel und Stimme - für Weigl beides Möglichkeiten des Selbstausdrucks. Was die Orgel angeht zudem eine Herausforderung, etwa die Koordination von Händen und Füßen. "Wenn ich dann aber ein Konzert von Reger spiele und alles um mich bebt...", lässt sie den Satz ins Leere laufen - die Begeisterung, mit der die Worte fallen, spricht für sich. "Aber es gibt auch das Zarte." Und die Improvisation. Dazu greift sie gerne, wenn sie Aspekte aus der Predigt in ihre nachfolgende Musik aufnimmt, um Worte wirken zu lassen, sie zu verstärken. Die Improvisation muss dabei nicht perfekt sein. Vielleicht kommt mal ein falscher Ton. Wie auch beim Gesang. "Aber was soll schon passieren? Es ist dann doch nur Musik."

Hier zeigt sich, dass Musik nicht alles ist im Leben der Frau, für die Helfen eine tiefe Befriedigung ist. Und deswegen wird sie, wenn alles gut geht, ab Januar Alpakas haben. Die Weide ist schon da. Fehlen noch drei Tiere - und ein Therapeut, mit dem sie hinsichtlich der therapeutischen Arbeit kooperieren will. "Alpakas sind ganz wunderbare Tiere, weil sie den Menschen in ihre Mitte aufnehmen. Sie haben diesen Herdentrieb", sagt Weigl. Wieder ist es Gemeinschaft, die auftaucht. "Für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten kann ich mir das vorstellen, aber genauso für Menschen mit seelischer oder geistiger Beeinträchtigung."

Und ganz uneigennützig ist die Alpakahaltung auch nicht. "Ich habe schon als Kind das Spinnen gelernt. Spinnen hilft mir heute noch beim Entspannen." Mit den Alpakas hätte Melanie Weigl dann ihr eigenes Material zur Weiterverarbeitung - und darüber hinaus das Wissen, Menschen nicht nur mit Musik, sondern auch auf ganz anderer Ebene zu helfen.

"Wenn ich beides machen kann, wäre ich sehr erfüllt." Es ist ein ganz stiller Moment, in dem sie das sagt. Er dauert nicht lange. Schon sind sie da, die nächsten Worte. Und mit ihnen das Lachen. Nach einer Stunde mit Melanie Weigl kann man sich niemanden vorstellen, den ein lachender Kirchtürschlüssel besser beschreibt.