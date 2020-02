Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Das geplante Bauvorhaben Drogeriemarkt mit Gesundheitszentrum im Gebiet "Sterzwinkel" schlägt wieder hohe Wellen. So zeigte sich Monika Maul-Vogt (GLH) irritiert, dass die vom Gemeinderat geforderte Verkaufsfläche von maximal 650 Quadratmetern für den Drogeriemarkt offenbar nicht eingehalten werde. Der Investor hatte gegenüber der RNZ von 780 Quadratmetern gesprochen und später konkretisiert, dass es um 660 Quadratmeter Verkaufsfläche gehe und der Rest Eingangs- sowie Kassenbereich sei.

Nachdem die RNZ Bürgermeister Ralf Gänshirt und Bauamtsleiter Rolf Pflästerer bereits am Sonntag mehrere Fragen per Mail geschickt hatte, äußerte sich nun die Verwaltung am späten Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung.

"Obwohl das Baugenehmigungsverfahren noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass die Gemeinde das Vorhaben abschließend beurteilen könnte, werden in der öffentlichen Diskussion Fragen aufgeworfen", schreibt darin Bürgermeister Gänshirt. Rechtsgrundlage sei ausschließlich der Bebauungsplan, den der Gemeinderat am 26. Juni 2018 beschlossen hat. Festgesetzt ist darin an der Stelle des zukünftigen Markts ein eingeschränktes Gewerbegebiet, das nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe zulässt.

"Dies bedeutet gleichzeitig eine Beschränkung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter", erläutert Gänshirt. Eine weitergehende Beschränkung der Verkaufsfläche auf weniger als 800 Quadratmeter lasse das Bauplanungsrecht für ein Gewerbegebiet nicht zu. "Nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes zählen zur Verkaufsfläche sowohl die tatsächliche Verkaufsfläche als auch der Eingangsbereich und die Kassenzonen", schreibt der Bürgermeister. Also muss man die vom Investor genannten 780 Quadratmeter als Verkaufsfläche bezeichnen. "Darüber hinaus wurden Festsetzungen durch ein entsprechendes Baufenster, durch die Grundflächenzahl sowie Sortimentsbeschränkungen in den Bebauungsplan aufgenommen", so Gänshirt. Weitergehende vertragliche Vereinbarungen zu Art und Maß einer baulichen Nutzung des Grundstücks seien nicht getroffen worden. Die Verwaltung sei "verfahrensbegleitend mit dem Bauherrn in einem offenen und konstruktiven Austausch".

Gleich mehrere Fragen, die die RNZ der Gemeindeverwaltung gestellt hatte, bleiben damit unbeantwortet. Zum Beispiel, warum das Baufenster nicht weiter verkleinert wurde, um die Beschränkung der Verkaufsfläche von 650 Quadratmetern zu erzielen. Zumal auch die Nachbarkommune Weinheim Bedenken hinsichtlich eines größeren Markts und dessen Auswirkungen auf den umliegenden Einzelhandel geäußert hatte. Auch der Nachbarschaftsverband und das Regierungspräsidium empfahlen eine Beschränkung der Verkaufsfläche auf 650 Quadratmeter.

Ebenso unbeantwortet ließ die Verwaltung die Frage, warum es letztlich keinen städtebaulichen Vertrag gegeben hat, der damals angesprochen wurde.

Auf den Hinweis der RNZ, dass nicht alle Fragen beantwortet wurden, teilte Gänshirt mit: "Eine Bewertung des Vorhabens können wir letztlich erst vornehmen, wenn der Bauantrag auch vollumfänglich vorliegt. Wie bei anderen Bauvorhaben wird sich der Gemeinderat damit dann befassen und die Gemeinde anschließend eine Stellungnahme an das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises abgeben."