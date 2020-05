Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Erneut unternimmt die Kommune einen Anlauf, um eine Ortsumgehung für Großsachsen Realität werden zu lassen. Mit großer Mehrheit befürwortete der Gemeinderat am Dienstag einen Antrag von Freien Wählern, CDU, SPD und FDP. Dadurch wird die Verwaltung beauftragt, mit den zuständigen Behörden Gespräche über die Förderfähigkeit und deren Umfang für eine Umgehungsstraße zu führen.

Nur vier Mitglieder der Grünen Liste Hirschberg (GLH) stimmten dagegen, Karlheinz Treiber (ebenfalls GLH) enthielt sich der Stimme. Grundlage der Gespräche mit den Behörden soll die Untersuchung des Büros Willaredt Ingenieure aus Sinsheim aus den Jahren 2006 und 2007 sein, die eine Ortsumfahrung im Westen Großsachsens beinhaltet.

Einig war sich der Gemeinderat dagegen darin, dass parallel dazu die Bestrebungen für einen "Autobahnanschluss Weinheim-Süd", mit dem ebenfalls eine Entlastung erreicht werden könnte, fortgesetzt werden.

Bereits im Vorfeld der Gemeinderatssitzung hatte die GLH in einer Pressemitteilung klar gestellt, dass sie eine Umgehungsstraße ablehnt, da diese teuer erkauft wäre. Dabei bezog man sich nicht nur auf die Kosten von voraussichtlich neun Millionen Euro, sondern auch auf die Zerstörung wertvoller landwirtschaftlicher Flächen durch den Bau einer solchen Straße.

Treiber verdeutlichte jedoch, dass sich die GLH in der künftigen Vorgehensweise nicht ganz einig ist. So habe er ursprünglich den Antrag unterstützt, der eine zeitnahe Realisierung der Ortsumfahrung ermöglichen soll. "Ich wollte dem zustimmen, da ich sicher war, dass dann die Ortsumfahrung endgültig vom Tisch ist", erläuterte er. Denn er gehe davon aus, dass aufgrund der vielschichtigen Probleme diese nicht zu realisieren sei. Die Unterstützung des Antrages habe er aber kurzfristig zurückgezogen, da er nicht den Anschein erwecken wollte, dass er die Umgehungsstraße befürworte.

Verwundert zeigte sich dagegen Christian Würz (CDU) über die "Diskussionskultur, die bei der GLH Einzug hält". Damit bezog er sich auf Stellungnahmen der Grünen zu Sitzungsvorlagen, die vorab in der Presse veröffentlicht wurden. Besser sei es, die Diskussion im Gemeinderat zu führen, so Würz. "Wir brauchen klare Aussagen", wies er zudem auf die Zielsetzung des Antrags hin. Damit meinte er nicht nur die Fördermöglichkeiten einer Umgehung, sondern auch eindeutige Stellungnahmen der Bundesbehörden und der Gemeinde Heddesheim zu einem Autobahnanschluss "Weinheim-Süd". Erst dann könne man weitere Entscheidungen treffen. Eva-Marie Pfefferle (SPD) verwies darauf, dass ihre Partei bereits seit den 1980er-Jahren für eine Ortsumfahrung kämpft. Angesichts der angespannten finanziellen Situation Hirschbergs und der anstehenden größeren Projekte in der Gemeinde sah sie jedoch keine großen Chancen, dass eine Umgehungsstraße in absehbarer Zeit selbst mit einer Förderung durch das Land kommen könnte.

"Wir sind verpflichtet, Lösungen zu präsentieren", verdeutlichte Werner Volk (Freie Wähler), dass der Gemeinderat es den Einwohnern Großsachsens schuldig sei, alle möglichen Varianten zu prüfen. "Man muss Druck machen", betonte dementsprechend Oliver Reisig (FDP).