Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Die dreifache Mutter ist gerade am Tapezieren, als die RNZ sie erreicht. Eigentlich wollte Sonia Frank-Luron, eine in Großsachsen lebende Französin, ihre Aikido-Schule und die Malwerkstatt im Januar eröffnen (die RNZ berichtete). Nun wird es aber noch etwas dauern, bis sie im ehemaligen "Zähringer Hof" in der Landstraße durchstarten kann. Voraussichtlich im März kann Frank-Luron mit ihren Projekten im Erdgeschoss des gut 100 Jahre alten Gebäude beginnen.

Manche historische Rarität verbirgt sich im einstigen Landgasthof - wie das Telefon. Fotos: Kreutzer

Baugenehmigung als Weihnachtsgeschenk

"Die Baugenehmigung kam an Weihnachten", erzählt sie. Auch der barrierefreie Eingang musste erst noch genehmigt werden. Aber jetzt sind alle Dokumente da, und die diplomierte Grafik-Restauratorin sowie Aikido-Trainerin legt fleißig selbst Hand an. "Meistens arbeite ich hier abends und am Wochenende." Facharbeiten wie für die Sanitäranlagen vergibt sie aber lieber an Experten. Aktuell ist sie im Gastraum beschäftigt, aus dem ein Dojo, also ein Trainingsraum, werden soll.

Hier gibt es einiges zu tun, schließlich stand der ehemalige Landgasthof lange leer: Ende September 2013 hatte sich das damalige Pächter-Ehepaar in den Ruhestand verabschiedet. 2017 kam dann die Wende. Sonia Frank-Luron bekundete bei Hermann Hillen, Geschäftsführer der Süddeutsche Rohtabake GmbH, die Eigentümerin des Gebäudes ist, Interesse, die Räume zu mieten. Neben der Aikido-Schule und der Malwerkstatt will sie einen weiteren Raum als Atelier nutzen.

Manche historische Rarität verbirgt sich im einstigen Landgasthof - wie die schöne holzvertäfelte Decke im früheren Kegelraum, wo das Atelier entstehen soll. Fotos: Kreutzer

Frank-Luron restauriert nicht nur als Selbstständige historische Bücher, sondern arbeitet auch als Aikido-Trainerin beim Budo-Club in Hemsbach. Da für die dreifache Mutter der Fahrtweg doch etwas weit ist, war ihr an einer näherliegenden Trainingsstätte gelegen. Hinzu kam, dass ihr das aktuelle Atelier für ihre Restaurationsarbeiten zu klein geworden war - und sie nach einer größeren Lösung suchte. Die sie mit dem "Zähringer Hof" auch fand. Schließlich wohnt sie ganz in der Nähe.

In der künftigen Malwerkstatt will Frank-Luron, die auch Kunst studiert hat, ein vom Pädagogen Arno Stern entwickeltes, praxisorientiertes Konzept für Groß und Klein anwenden. Und im rund 50 Quadratmeter großen Dojo können dann künftig bis zu 15 Personen auf einmal trainieren. Es soll Kurse geben für Kinder ab vier Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Frank-Luron selbst hat im Alter von zwölf Jahren mit Aikido begonnen, einer japanischen Kampfkunst, mittlerweile hat sie den 4. Dan. Auch ihr Mann ist Aikido-Trainer und wird voraussichtlich neben ihr Kurse im einstigen "Zähringer Hof" geben. Aktiv beworben hat Frank-Luron diese noch nicht, schließlich gibt es noch einiges zu tun, bis der Eröffnungstermin feststeht.