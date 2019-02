Hirschberg. (ans) In Leutershausen und Großsachsen fiebert man einem besonderen Ereignis entgegen. So ist am Samstag, 16. Februar, um 19 Uhr, Derby-Zeit in der Heinrich-Beck-Halle angesagt.

Dann treffen nämlich die Ersten Herrenmannschaften vom Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen und von der (SGL) in der 3. Handball-Liga Ost aufeinander. Der Sieg für die "Roten Teufel" aus Leutershausen fiel beim Hinspiel mit 27:26 denkbar knapp aus. Neben einem hoffentlich spannenden Spiel zwischen den Teams der beiden Ortsteile erwartet die Besucher nun am 16. Februar auch Gegrilltes, Fassbier und nach dem Spiel ein geselliges Beisammensein.

Info: Bei der SGL-Geschäftsstelle gibt es noch wenige Restkarten, die Karten beim TVG - hier gab es 120 - sind schon ausverkauft. Karten kosten für Vollzahler zwölf Euro, für Rentner und Studenten zehn, für Schüler fünf Euro. SGL-Geschäftsstelle: office@sg-leutershausen.de, Telefon 06201/9595215. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 9 bis 12.30 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Freitag zusätzlich von 15 bis 18 Uhr.