Anja Martin, Stationsleitung der Notfallambulanz an der GRN-Klinik (3. v. r., mit den Worten: „bleibt ihr“), lobt in einem persönlichen Schreiben den Zusammenhalt an ihrem Arbeitsplatz. Foto: GRN

Weinheim. (RNZ) Auch das Team der Zentralen Notaufnahme in der GRN-Klinik Weinheim appelliert an die Bevölkerung, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Dazu haben die Mitarbeiter ein Gruppen-Foto geschossen, das diese Aufforderung unterstreicht. Auf Atemschutzmasken wurde verzichtet – da die Ausrüstung zur Neige gehen könnte. Zu dem Bild hat Anja Martin, die die Stationsleitung der Notfallambulanz innehat, einen Text verfasst. Die RNZ veröffentlicht ihn an dieser Stelle gern. Verbunden mit einem Dankeschön an alle Beteiligten!

"In der GRN-Klinik Weinheim ist es unglaublich, wie sich alle unterstützen und zusammengerückt sind. Jeder ist bereit, alles zu geben, Freizeit, Know-how, eben alles!

Hier halten alle Berufsgruppen fest zusammen und ergänzen sich in einem Maß, das mich persönlich sehr berührt.

Die Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege sind flexibel einsetzbar, bieten sich freiwillig an, auf "fremden" Stationen zu arbeiten, unterstützen sich gegenseitig bei der Einarbeitung und machen sich Mut!

Die Ärzte werden ebenfalls in allen Bereichen, wo Not ist, eingesetzt und unterstützen nach Kräften, wo es nur geht.

Die Pflegedienstleitung unterstützt jeden Mitarbeiter, zeigt die Anerkennung und Wertschätzung, die jeder hier verdient. Sie sorgen für "süße Momente" mit Kuchen und Naschereien, damit der Arbeitsalltag erträglich wird. Sie übernehmen nicht nur wichtige Planungsaufgaben, sondern auch zusätzliche Tätigkeiten. Dies gilt gleichermaßen für die Klinikleitung und die Chefärzte.

Wir sind so zusammengerückt, haben in einem unglaublichen Tempo aus dem Nichts Bereiche umstrukturiert, neu aufgebaut und sie zum Laufen gebracht.

Großen Respekt an alle; Pflege, Ärzte, Pflegedienstleitung, Klinikleitung, Hygienefachkraft, Reinigungsteam, Laborpersonal, Röntgenabteilung, Küchenpersonal, Haustechnik, Verwaltungspersonal und die, die ich noch vergessen habe. Jeder ist wie ein Puzzlestück, und alle zusammen ergeben ein beeindruckendes Bild!

Ich bin sehr stolz, Teil dieser Klinik zu sein und hoffe, dass wir aus dieser Krise die positiven Erfahrungen und den Zusammenhalt auch danach beibehalten!"