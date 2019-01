Dr. Torsten Wilhelm will die GRN-Klinik Weinheim insbesondere im Bereich der sogenannten Bauchchirurgie weiterbringen. Hier kennt er sich sowohl in der Behandlung von Bauchspeicheldrüse, Gallenwegen und Leber als auch in der Chirurgie von Dick- und Enddarm aus. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Die Ambitionen von Torsten Wilhelm sind hoch gesteckt. Noch innerhalb dieses Jahres will der 48-Jährige die GRN-Klinik Weinheim als ein über die Region hinaus anerkanntes, zertifiziertes Zentrum zur Behandlung von Darmkrebs etablieren. Seit Ende 2018 arbeitet Privatdozent Dr. Torsten Wilhelm in der Nachfolge von Dr. Thomas Simon an der GRN-Klinik als neuer Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Am Donnerstag stellte er sich in einem Pressegespräch vor.

Mit Torsten Wilhelm sei den Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) ein Glücksgriff gelungen, zeigte sich Klinikleiter Markus Kieser von dem neuen, "breit ausgebildeten und hoch qualifizierten Chirurg" sowie dessen bereits einige Wochen währender Arbeit an der Klinikspitze begeistert: "Er hat die Stelle mit konkreten Zielen angetreten und will noch viel bewegen." Nach dem Weggang von Dr. Simon hatten 15 Bewerber auf eine entsprechende Stellenausschreibung reagiert.

Er leitete Abteilung in

Krankenhaus in Ostafrika

Schnell habe sich herauskristallisiert, so Kieser, dass Wilhelm "der richtige Mann am richtigen Platz ist". Bei ihm seien die Chirurgie sowie die Patienten der GRN-Klinik "in den allerbesten Händen". Wilhelm war zuletzt Leitender Oberarzt an der Chirurgischen Klinik der Universitätsmedizin Mannheim (UMM).

1970 in Darmstadt geboren, studierte er nach dem Abitur Humanmedizin an der Philipps-Universität in Marburg. Nach einem Forschungsaufenthalt an der renommierten Thomas Jefferson University in Philadelphia (USA) erlangte er 1996 zeitgleich seine Approbation als Arzt und seine Promotion.

Seine chirurgische Ausbildung hatte Wilhelm als Assistenzarzt im Heidelberger St. Josefskrankenhaus begonnen. Diese setzte er von 2001 an fort, am Uniklinikum in Mannheim. Dort erwarb er auch seinen Facharzttitel für Chirurgie. 2006 unterbrach Wilhelm seine Tätigkeit in Mannheim, um für mehr als drei Jahre die chirurgische Abteilung eines Zentralkrankenhauses im ostafrikanischen Malawi als Chefarzt zu leiten. Damit leistete er einen wichtigen Beitrag zu einem Projekt der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Wieder zurück in Deutschland, stieg er erneut bei der UMM ein und leitete zunächst die Chirurgie der Leber, Bauchspeicheldrüse und Gallenwege sowie in der Folge die Chirurgie von Dick- und Enddarm. "Dass er in diesen beiden großen Bereichen der Bauchchirurgie die europäischen Facharztqualifikationen besitzt, ist äußerst ungewöhnlich und Ausdruck seiner großen Erfahrung auf diesen Fachgebieten", so Kieser.

Schwerpunkte in Weinheim will Wilhelm folglich in der Allgemeinchirurgie - zu ihr zählen unter anderem die operative Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen, Leisten- und Bauchwandbrüchen sowie Krampfaderleiden - und eben auch in der Bauchchirurgie setzen. Hier wiederum kommt das Verfahren der Schlüssellochtechnik zum Einsatz, insbesondere bei bösartigen Erkrankungen.

Als wertvolles Hilfsmittel steht Wilhelm ein 3 D-Videoturm zur Verfügung, ebenso wie seinem Team, das aus drei Oberärzten, zwei chirurgischen Fachkräften sowie bis zu sieben Assistenzärzten besteht. Zwischen 1500 und 1600 Operationen im Bauchraum werden in der GRN-Klinik jährlich durchgeführt.

Aber auch "gutartige" Erkrankungen wie Enddarmvorfall, Refluxerkrankungen der Speiseröhre oder Fettleibigkeit werden in Weinheim operiert. In diesem Bereich will Wilhelm die von seinen Vorgängern Dr. Werner Schaupp und Dr. Thomas Simon bereits eingesetzten minimal-invasiven Methoden fortführen und entsprechend neueren Erkenntnissen weiterentwickeln.

Seit gut zwei Jahren wohnt Wilhelm mit seiner Ehefrau und seinen beiden Töchtern in Laudenbach. "Mit knapp zehn Kilometern in der richtigen Entfernung zum Arbeitsplatz, um so oft wie möglich mit dem Fahrrad kommen zu können", so der begeisterte Hobby-Radfahrer und Odenwald-Mountainbiker. Bei seinem Vorstellungsgespräch habe Wilhelm recht schnell nach einem Fahrradabstellplatz gefragt, erinnerte sich Kieser. Daneben spielt klassische Musik bei dem aus einem musikalischen Elternhaus stammenden Mediziner eine große Rolle. Verfügt der 48-Jährige doch selbst über praktische kammermusikalische Erfahrungen als Violinist.

Für Dr. Martin Honsowitz, den stellvertretenden Ärztlichen Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, wichtig: "Durch die breit gefächerte Qualifikation von Dr. Wilhelm kann den Patienten aus Weinheim und der Region heimatnah eine hoch spezialisierte Chirurgie angeboten werden." Gemeinsames Ziel sei eine optimale Patientenversorgung.

Mit dem neuen Chefarzt wollen Honsowitz und seine Kollegen, Prof. Christoph Eisenbach (Gastroenterologie und Diabetologie), Prof. Grigorius Korosoglou (Angiologie, Kardiologie und Pneumologie) sowie Chefärztin Dr. Lelia Bauer (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), dieses Ziel durch intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit verwirklichen - nicht zuletzt mit den niedergelassenen Ärzten in der Region.