Weinheim. (RNZ) In den nächsten Wochen und Monaten werden die Verkehrsteilnehmer wegen der Gleiserneuerung auf der Mannheimer Straße flexibel sein müssen. "Flexibel - und gut informiert", wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Die Verwaltung will zum großen Baubeginn ab dem heutigen Montag, 8. Oktober, einen Info-Flyer herausgeben, in dem über die Baustellen und mögliche Beeinträchtigungen informiert wird.

Nach dem Abschluss der Arbeiten spätestens im Frühjahr 2020 sollen die RNV-Linie 5 (früher: OEG) und Bundesbahn barrierefrei verknüpft sein. Die RNV-Bahn soll schneller fahren können, Straßenbeschaffenheit und Entrée der Stadt sollen sich verbessern. Der

Flyer klärt auch darüber auf, dass trotz der Gleiserneuerung für die Autofahrer in beide Richtungen jeweils eine Fahrspur zur Verfügung steht. Für die RNV-Linie 5 gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Deren Linien und Verbindungen bildet die RNV auf einem eigenen Flyer ab, den man auf www.rnv-online.de (Modernisierung Weinheim) findet. Die Stadt gibt Tipps zu Umleitungen und zu freien Parkhäusern, die man anfahren kann, ohne die Mannheimer Straße nutzen zu müssen. Der Flyer weist auch auf Baustellen hin, die parallel anberaumt wurden, etwa auf den Umbau der Karlsberg-Passage zum modernen Karree. Der Flyer, der unter www.weinheim.de einzusehen ist, soll auch im Einzelhandel verteilt werden.

Info: Die Stadt bietet eine Anlaufstelle an, die per E-Mail unter sags-doch@weinheim.de zu erreichen ist.