Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Der Bodenqualität wird in der Diskussion um die Erweiterung des Hirschberger Gewerbeparks eine recht unterschiedliche Bedeutung zugemessen. Während die Befürworter einer Erweiterung den landwirtschaftlichen Nutzen des Bodens als nicht besonders groß bewerten, sehen die Gegner einer Erweiterung in dem Boden ein schützenswertes Gut. So wies etwa Arnulf Tröscher, Vertrauensperson des Bürgerbegehrens, anlässlich des Weltbodentags im Dezember darauf hin, dass die verschiedensten Lebewesen, wie etwa Mäuse oder Störche auf freie Ackerflächen angewiesen sind.

Wie bewerten aber die Fachleute beziehungsweise der Nachbarschaftsverband Mannheim-Heidelberg in dem im Juli vergangenen Jahres neu herausgegebenen Flächennutzungsplan (FNP) den Boden in dem zehn Hektar großen Areal und um welchen Boden handelt es sich hier?

Im FNP wird der Boden als sandiger Lehm bis lehmiger Sand, teils sogar Lehm, beschrieben. Laut der vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau herausgegeben Bodenkarte im Maßstab 1:50.000 handelt es sich dabei um eine sogenannte Parabraunerde. Diese Bodenart entsteht auf kalkhaltigem Untergrund wie etwa Löss, aber auch auf sandig-kiesigen Gesteinen können Parabraunerden sich bilden. Im FNP wird dem Boden im Erweiterungsgebiet für den Gewerbepark eine mittlere bis mittlere-hohe Bedeutung für die natürliche Bodenfruchtbarkeit zugeschrieben.

Zudem habe der Boden einen mittleren-hohen bis sehr hohen Einfluss als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf sowie eine mittlere-hohe bis hohe Bedeutung als Filter und Puffer für Schadstoffe. Als ein durch die Bebauung des Gebiets entstehender möglicher Konflikt wird im FNP der "Verlust hochwertiger Böden" genannt. Die Grundlage für diese Bewertung ist laut Katharina Kloska vom Nachbarschaftsverband die vom Landesamt herausgegebene Bodenkarte. In der Begründung zum FNP heißt es weiter, dass Faktoren wie die Bodenart, die Hangneigung oder die regionale Klimastufe für die Bewertung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit herangezogen werden. Diese Bodenkarte zeigt für das Areal südlich des bestehenden Gewerbeparks eine etwas detailliertere Bewertung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit.

Die Parabraunerde im östlichen Teil des potenziellen Erweiterungsgebiets hat danach eine mittlere-hohe Bodenfruchtbarkeit, die im westlichen Teil vorkommende eine mittlere Bodenfruchtbarkeit. Die Grenze zwischen diesen beiden unterschiedlich bewerteten Parabraunerden verläuft von Norden nach Süden etwa in der Mitte des Erweiterungsgebiets. Etwas anders verhält es sich bei der Bewertung des Bodens in seiner Funktion als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und als Filter und Puffer für Schadstoffe. Hier wird der Parabraunerde im westlich gelegenen Areal eine höhere Bedeutung zugeschrieben als der im Osten.

Ein Blick auf die geologische Karte dieses Gebiets erklärt diese Unterschiede. Die Parabraunerde im östlichen Teil des Erweiterungsgebiets lagert auf Gesteinen der sogenannten "Mannheim Formation". Diese besteht aus Kiesen und Sanden, die vom Rhein und seinen Nebenflüssen abgelagert wurde. Im westlichen Teil kommen unterhalb der Parabraunerde "Hochflutsande" vor, die bei Überschwemmungsereignissen der Flüsse entstanden. Demnach haben die Gesteine des unmittelbaren Untergrunds die unterschiedlichen Charakteristika der Parabraunerde beeinflusst. Eine Einordnung der Bedeutung der Parabraunerde für die Landwirtschaft zeigt sich auch im Vergleich mit den in unmittelbarer Umgebung vorkommenden Böden. Landwirt Werner Volk (Freie Wähler) erläuterte etwa bei einem Pressegespräch im Oktober, dass die weiter östlich, entlang der Bergstraßenhänge vorkommenden Böden für eine landwirtschaftliche Nutzung besser geeignet seien, als die im Erweiterungsgebiet.

Dies bestätigt auch die Bodenkarte des Landesamtes, die östlich der Galgenstraße Böden mit einer hohen bis sehr hohen Bodenfruchtbarkeit ausweist. Aber auch westlich von Heddesheim sind derartige Böden mit einer sehr hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit verzeichnet.

Info: Das Kartenmaterial zur Geologie sowie den Bodenarten und ihrer Bedeutung ist unter maps.lgrb-bw.de abrufbar.