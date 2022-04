Heddesheim. (cis) Heddesheim will keine Zeit verlieren. Noch vor der politischen Sommerpause will die Verwaltung den Satzungsbeschluss für die Erweiterung des Gewerbegebiets Süd, das sich unmittelbar an der Autobahnausfahrt Hirschberg befindet, in den Gemeinderat bringen. "Nach dem Satzungsbeschluss wollen wir schnell in die Umsetzung gehen", bestätigt Christian Pörsch, Leiter des Amts für Städtebau und Hochbau, einen temporeichen Zeitplan: Für die Erschließung rechnet er mit drei bis vier Monaten, noch in diesem Jahr sollen zudem Unternehmen mit dem Bau beginnen können. Um den Zeitplan zu halten, soll die Ausschreibung der Tiefbaumaßnahmen parallel mit dem Bauleitplanverfahren laufen.

Dass man so aufs Tempo drückt, ist durchaus Eigennutz. "Wir haben ein Interesse daran", macht Pörsch unmissverständlich klar mit Verweis auf die Unternehmen, die dringend auf Erweiterungspotenziale ihres Betriebes warten. 3,8 Hektar sollen ihnen dafür zur Verfügung gestellt werden. Im Juli 2021 hatte der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für die Erweiterung getroffen. Von August bis September erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange. Im Januar fiel dann der Offenlagebeschluss im Gemeinderat. In seiner Sitzung Ende Februar hat das Gremium eine noch notwendige Änderung des Flächennutzungsplans angestoßen. Damit rückt die Realisierung in greifbare Nähe. Mit der Erweiterung kann Heddesheim die derzeitige Nachfrage der heimischen Betriebe bedienen. Und nur dafür ist die Erweiterung geplant. Es gehe nicht um Vorratshaltung wie in anderen Gemeinden, die derzeit Gewerbeflächen vermarkten oder planen, sagt Pörsch. Entsprechend sieht man sich auch nicht in einer Konkurrenzsituation. Jedoch hat die Gemeinde auch noch Möglichkeiten zur Ausweisung im Norden. Das, so sagt Pörsch, seien aber mittel- bis langfristige Planungen.

Die nun kommende Erweiterung schließt sich an die bereits bestehende Bebauung des rund 40 Hektar großen Gewerbegebiets an, soll in der Verlängerung der Schulze-Delitzsch-Straße entstehen und auch einzig über diese Straße erschlossen werden. Die Grundstücke waren bisher größtenteils in privater Hand, die Gemeinde hat bereits Kaufverträge geschlossen. Sie werden mit dem noch aufzustellenden Bebauungsplan rechtskräftig. Laut Pörsch könnten dann fünf Grundstücke ganz unterschiedlicher Größe entstehen, in Stein gemeißelt sind bisher aber weder Größe noch Anzahl der Einheiten. Klar ist: Kleinteilig wird es nicht. Die Interessenten stehen schließlich schon fest. Und das sind ortsansässige Gewerbetreibende, denen die zusätzlichen Flächen eine Entwicklungsperspektive bieten.

Im Haushalt 2022 lässt sich Heddesheim diese Perspektive allein 590.000 Euro kosten. 280.000 Euro entfallen dabei auf den Straßenbau, mit 250.000 Euro schlägt der geplante Radweg entlang der Gewerbegebietserweiterung zu Buche, der Rest ist für den Kanalbau eingeplant. Zum Kauf- und Verkaufspreis der Grundstücke macht die Verwaltung keine Angaben.